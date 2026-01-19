fbpx
Mánudagur 19.janúar 2026

Yfirgefur Kópavoginn og er mættur aftur til Bandaríkjanna

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 19. janúar 2026 12:00

Þorleifur Úlfarsson hefur yfirgefið Breiðablik og gengið til liðs við Loudoun United í bandarísku USL-deildinni.

Sóknarmaðurinn kom heim úr atvinnumennsku síðasta vor og gekk í raðir Blika. Hann spilaði ekki fyrr en í lok móts vegna meiðsla en kom þá við sögu í þremur leikjum eftir tvískiptingu í Bestu deildinni og tveimur í Sambandsdeildinni.

Þorleifur sló í gegn í háskólaboltanum vestan hafs og fékk svo samning hjá Houston Dynamo í MLS-deildinni í kjölfarið. þaðan hélt hann til Debrecen 2024, áður en hann gekk svo í raðir uppeldisfélagsins, Blika, á ný.

Þessi 25 ára gamli leikmaður reynir nú fyrir sér erlendis á ný, en hann skrifar undir tveggja ára samning vestan hafs.

