Mánudagur 19.janúar 2026

Þetta er það sem Carrick hefur gert á fyrstu dögum – Bannað að ræða við Keane og breytti æfingum

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 19. janúar 2026 21:30

Getty Images

Michael Carrick, nýr knattspyrnustjóri Manchester United, hefur strax sett sitt mark á starfsemi liðsins eftir að hann tók við starfinu. Samkvæmt Daily hefur Carrick tilkynnt leikmönnum að æfingar liðsins verði héðan í frá styttri, en mun ákafari en áður.

Strax á fyrstu æfingunni undir hans stjórn hafi verið augljóst að önnur orka ríkti á vellinum, meiri ákefð og skýrari fókus. Carrick leggur áherslu á gæði fram yfir magn og vill fá meira út úr hverri mínútu á æfingasvæðinu.

Carrick stýrði United til 2-0 sigurs gegn Manchester United en þar gekk margt á.

Á sama tíma hefur komið í ljós að Manchester United hafnaði beiðni Sky Sports um að Carrick færi í viðtal fyrir leik beint við stúdíóið þar sem Roy Keane var viðstaddur. Í staðinn steig Gary Neville inn og ræddi við fyrrverandi liðsfélaga sinn.

Einnig hefur Carrick tekið upp smávægilegar breytingar á leikdagsundirbúningi, meðal annars með því að seinka komu liðsins á leikvang í þeim tilgangi að minnka álag og bæta einbeitingu leikmanna.

