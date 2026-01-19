Þetta er það sem Carrick hefur gert á fyrstu dögum – Bannað að ræða við Keane og breytti æfingum

Michael Carrick, nýr knattspyrnustjóri Manchester United, hefur strax sett sitt mark á starfsemi liðsins eftir að hann tók við starfinu. Samkvæmt Daily hefur Carrick tilkynnt leikmönnum að æfingar liðsins verði héðan í frá styttri, en mun ákafari en áður.
Strax á fyrstu æfingunni undir hans stjórn hafi verið augljóst að önnur orka ríkti á vellinum, meiri ákefð og skýrari fókus. Carrick leggur áherslu á gæði fram yfir magn og vill fá meira út úr hverri mínútu á æfingasvæðinu.
Carrick stýrði United til 2-0 sigurs gegn Manchester United en þar gekk margt á.
Á sama tíma hefur komið í ljós að Manchester United hafnaði beiðni Sky Sports um að Carrick færi í viðtal fyrir leik beint við stúdíóið þar sem Roy Keane var viðstaddur. Í staðinn steig Gary Neville inn og ræddi við fyrrverandi liðsfélaga sinn.
Einnig hefur Carrick tekið upp smávægilegar breytingar á leikdagsundirbúningi, meðal annars með því að seinka komu liðsins á leikvang í þeim tilgangi að minnka álag og bæta einbeitingu leikmanna.