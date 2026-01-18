Jökull Andrésson, markvörður FH, var gestur Íþróttavikunnar á 433.is og sat í setti með Helga Fannari Sigurðssyni og Herði Snævari Jónssyni.
Manchester United rak enn einn stjórann á dögunum, Ruben Amorim, og er Michael Carrick tekinn við út tímabil.
Hörður er á því að Amorim hafi átt að fá meiri tíma, tölfræðin hafi bent til þess að hlutirnir væru að þróast í rétta átt og menn hafi verið meðvitaðir um þriggja miðvarða kerfi sem Portúgalinn spilar áður en hann kom.
„Þeir geta ekki allir verið hálfvitar og lélegir þjálfarar,“ sagði Hörður.
„Maður er kominn með ógeð á því að tala um Sir Alex Ferguson,“ skaut Jökull inn í en hann, líkt og Hörður, er stuðningsmaður United.
„Það þarf að fara að fara að slökkva í því. Fletcher dró það aftur upp þegar hann spurði hann hvort hann mætti stýra tveimur leikjum. Hann er 83 ára, öll virðing á það sem hann hefur gert, en hann á ekki að vera í neinni ákvörðun þarna núna,“ sagði Hörður.
