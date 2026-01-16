fbpx
Föstudagur 16.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Segir að aðstoðarmaður Carrick muni laga stórt vandamál – Hafa lengi unnið saman

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

433
433Sport

Glasner staðfestir að hann fari í sumar – Afþakkar nýjan samning

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 16. janúar 2026 14:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Oliver Glasner hefur staðfest að hann muni láta af störfum sem knattspyrnustjóri Crystal Palace í júní og mun ekki skrifa undir nýjan samning við félagið.

Austurríski þjálfarinn greindi frá ákvörðun sinni opinberlega og sagði að hún hefði legið fyrir um nokkurt skeið. „Ég upplýsti félagið fyrir mörgum mánuðum síðan um að ég vildi takast á við nýja áskorun,“ sagði Glasner.

Glasner tók við Crystal Palace og hefur stýrt liðinu í ensku úrvalsdeildinni með góðum árangri, þar sem liðið hefur sýnt skipulagðan og áræðinn leik undir hans stjórn.

Ákvörðun hans um að yfirgefa félagið kemur þó ekki algjörlega á óvart, þar sem orðrómur hefur verið uppi um að hann væri eftirsóttur hjá öðrum félögum í Evrópu.

Forráðamenn Crystal Palace munu nú þurfa að hefja leit að nýjum knattspyrnustjóra sem getur byggt ofan á það starf sem Glasner skilur eftir sig.

Á meðan mun Glasner einbeita sér að því að klára tímabilið af fagmennsku og skilja liðið eftir í sem bestum málum áður en hann heldur áfram á næsta áfangastað á ferlinum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 9 mínútum
Glasner staðfestir að hann fari í sumar – Afþakkar nýjan samning
433Sport
Fyrir 36 mínútum
Segir að aðstoðarmaður Carrick muni laga stórt vandamál – Hafa lengi unnið saman
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Gummi Tóta fundaði með FH í gær
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur
Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Staðfest að Marc Guehi er á leið til City – Verðmiðinn vekur athygli
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Glazer fjölskyldan skellir verðmiða á United og sagðir opnir fyrir sölu
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Eyjólfur staðfestur sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Breiðablik – Ísleifur í stórt starf
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Keane tætti Neville og United í sig – Gagnrýnir harðlega þá menn sem fengu starf í vikunni

Mest lesið

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Brooklyn Beckham þurfti að fylgja þessari reglu þegar hann bjó hjá foreldrum sínum – Er í stríði við þau í dag
Hamingjusamlega gift í 30 ár en á „neyðarsjóð“ sem eiginmaðurinn hafði ekki hugmynd um
Elvar og Björgvin Narfi úrskurðaðir í þriggja ára atvinnurekstrarbann – Svik og prettir við rekstur veitingahússins Ítalíu
Glímdi við mikla fjárhagserfiðleika og þunglyndi eftir ER – Endurkoma sem tók 15 ár og hefur slegið í gegn

Nýlegt

Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Geirfinnsmálið: Sakar Valtý um að hafa haft afskipti af vitnum og málsaðilum í 50 ár
Kemur erfðafjárskattinum til varnar: „Þeir sem erfa háar fjárhæðir eru ekki verðmeira fólk en sá sem erfir ekkert“
Eyjólfur staðfestur sem yfirmaður knattspyrnumála hjá Breiðablik – Ísleifur í stórt starf
Krónan lækkar verð á Grøn Balance vörum um 10%
Sigrún er oft með loddaralíðan – „Ég er alltaf að bíða eftir að það komist upp um mig“
Keane tætti Neville og United í sig – Gagnrýnir harðlega þá menn sem fengu starf í vikunni
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Sjá ekki not fyrir leikmann Arsenal og vilja senda hann til baka
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Maguire að taka óvænt skref?

Maguire að taka óvænt skref?
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Vilja að HM verði tekið af Bandaríkjunum með skömmum fyrirvara
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Ríkir gríðarleg bjartsýni hjá United um að fá miðjumanninn næsta sumar
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Brooklyn Beckham þurfti að fylgja þessari reglu þegar hann bjó hjá foreldrum sínum – Er í stríði við þau í dag

Brooklyn Beckham þurfti að fylgja þessari reglu þegar hann bjó hjá foreldrum sínum – Er í stríði við þau í dag
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Segir hann fullkominn fyrir United og nefnir hvers vegna

Segir hann fullkominn fyrir United og nefnir hvers vegna
Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Bruno Fernandes áfram í bili en skoðar sín mál í sumar
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Hjálpaði Liverpool að vinna Englandsmeistaratitilinn en er nú mættur til starfa hjá Tottenham

Hjálpaði Liverpool að vinna Englandsmeistaratitilinn en er nú mættur til starfa hjá Tottenham
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Fer frá Chelsea eftir misheppnaða dvöl og heldur til liðsins sem hann hafnaði í sumar
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Vill vera áfram hjá Liverpool en segir stöðuna flókna
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Nýi maðurinn tók mistökin á sig

Nýi maðurinn tók mistökin á sig
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Umdeild fyrirsæta tjáir ást sína á nýrri og yngri stjörnu – Sparaði ekki stóru orðin

Umdeild fyrirsæta tjáir ást sína á nýrri og yngri stjörnu – Sparaði ekki stóru orðin
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Myndband: Hópslagsmál eftir þetta athæfi Toney í Sádí í gær
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Svona var stemningin í búningsklefa Real Madrid eftir hörmungarnar í gær
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Viðar Örn opnar sig um áfengis- og spilafíkn – „Ég missti stjórnina“

Viðar Örn opnar sig um áfengis- og spilafíkn – „Ég missti stjórnina“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Sjáðu atvik sem fór framhjá mörgum áhorfendum heima í stofu í gær – Samstarfsmenn tókust harkalega á
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Sífellt meiri bjartsýni á Old Trafford
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Rashford orðaður við tvö ný félög í dag – Virðist þó sjálfur útiloka annað þeirra
Sport
Fyrir 23 klukkutímum

EM í handbolta hafið – Íslendingar stýra för í fyrsta leik

EM í handbolta hafið – Íslendingar stýra för í fyrsta leik
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Horfa til Wolves eftir sölu á enska landsliðsmanninum

Horfa til Wolves eftir sölu á enska landsliðsmanninum
433Sport
Í gær
Moyes vill fá sóknarmenn í janúar og þessi tvö nöfn eru á blaði
433Sport
Í gær

United fær harða samkeppni um Mateta

United fær harða samkeppni um Mateta
433Sport
Í gær
Neville grátbiður um að ráða Carrick ekki til framtíðar – Sama hvað gerist á næstu mánuðum
433Sport
Í gær
Niðurskurður á Sýn nær inn í þáttagerð um enska boltann – Varsjáinni kippt af dagskrá
433Sport
Í gær

Enzo efstur á blaði hjá PSG – Sagður íhuga stöðu sína eftir brottrekstur á nýársdag

Enzo efstur á blaði hjá PSG – Sagður íhuga stöðu sína eftir brottrekstur á nýársdag
433Sport
Í gær

Ratcliffe lækkar verðmiðann hressilega til að reyna að losna við félagið

Ratcliffe lækkar verðmiðann hressilega til að reyna að losna við félagið
433Sport
Í gær
Samuel Eto’o fær langt bann og sekt fyrir hegðun sína – Sturlaðist í stúkunni
433Sport
Í gær
Eigendur United funduðu á æfingasvæðinu í dag – Glazer og Ratcliffe á svæðinu