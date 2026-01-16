Glasner staðfestir að hann fari í sumar – Afþakkar nýjan samning

Oliver Glasner hefur staðfest að hann muni láta af störfum sem knattspyrnustjóri Crystal Palace í júní og mun ekki skrifa undir nýjan samning við félagið.
Austurríski þjálfarinn greindi frá ákvörðun sinni opinberlega og sagði að hún hefði legið fyrir um nokkurt skeið. „Ég upplýsti félagið fyrir mörgum mánuðum síðan um að ég vildi takast á við nýja áskorun,“ sagði Glasner.
Glasner tók við Crystal Palace og hefur stýrt liðinu í ensku úrvalsdeildinni með góðum árangri, þar sem liðið hefur sýnt skipulagðan og áræðinn leik undir hans stjórn.
Ákvörðun hans um að yfirgefa félagið kemur þó ekki algjörlega á óvart, þar sem orðrómur hefur verið uppi um að hann væri eftirsóttur hjá öðrum félögum í Evrópu.
Forráðamenn Crystal Palace munu nú þurfa að hefja leit að nýjum knattspyrnustjóra sem getur byggt ofan á það starf sem Glasner skilur eftir sig.
Á meðan mun Glasner einbeita sér að því að klára tímabilið af fagmennsku og skilja liðið eftir í sem bestum málum áður en hann heldur áfram á næsta áfangastað á ferlinum.