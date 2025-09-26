Ungstirni kallað til æfinga hjá United – Lykilmaður sást ekki á æfingu í gær

Rúben Amorim, stjóri Manchester United, hefur kallað upp efnilegan leikmann í aðalliðið fyrir leik liðsins gegn Brentford um helgina eftir að einn af lykilmönnum liðsins sást ekki á æfingu á fimmtudag.
United náði í sinn annan deildarsigur tímabilsins síðustu helgi með 2-1 sigri á Chelsea. Þar skoruðu Bruno Fernandes og Casemiro mörkin sem tryggðu liðinu mikilvæg þrjú stig eftir 3-0 tap gegn nágrönnum sínum í Manchester City.
Liðið situr þó enn í 11. sæti en heldur áfram í ensku úrvalsdeildinni á laugardag þegar það mætir Brentford.
Samkvæmt fréttamanni Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, tók Sam Mather þátt í æfingu aðalliðsins á fimmtudag, sem gefur til kynna að hann gæti verið í hópnum um helgina.
Það vekur einnig athygli að Noussair Mazraoui var ekki sjáanlegur á æfingunni, sem gæti gefið tilefni til vangaveltna um meiðsli eða veikindi leikmannsins.