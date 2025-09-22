Neville greinir stöðu Arsenal – Efast um Arteta og segir liðið of einhæft

Gary Neville hefur sett spurningamerki við hvort Arsenal leikmenn trúi því virkilega sjálfir að þeir geti unnið deildina, eftir að hann lýsti liðinu sem einhæfu liði sem treysti of mikið á föst leikatriði.
Arsenal náði seint að jafna metin gegn Manchester City á sunnudag með marki frá Gabriel Martinelli, sem kom í veg fyrir tap á heimavelli gegn keppinautum sínum í toppbaráttunni. Pep Guardiola hafði breytt leikstíl City til að stöðva helstu ógn Arsenal, föst leikatriði.
Neville, sem var að lýsa fyrir Sky Sports, viðurkennir að hann hafi spáð Arsenal sem Englandsmeisturum í ár, en telur að frammistaðan gegn City undirstriki hversu einhliða sóknarleikur liðsins er.
„Ég held að Guardiola hafi stillt upp eins og hann gerði af því hann sér að Arsenal er svolítið einfætt lið,“ sagði Neville í Gary Neville Podcast. „Föst leikatriði eru svo stór hluti af þeim færum og mörkum sem þeir skapa, að eina sem þú þarft að gera er að vera með stóra leikmenn í teignum og markvörð sem kýlir boltann frá.“
Neville hélt áfram og gagnrýndi hvernig Arteta stillti upp liðinu í upphafi leiks. „Mitt viðhorf gagnvart Arsenal var. ætlar hann að taka áhættuna? Ætlar hann að senda leikmönnum skýr skilaboð um að hann trúi á þá og ætli sér titilinn?“
„Svo kemur byrjunarliðið og Trossard, sem er frábær leikmaður og Merino eru í liðinu. Ég hugsaði það sama á Anfield. Ég get ekki annað en horft á hvað stjórinn gerir, ekki bara hvað hann segir.“
„Tvær skiptingar í hálfleik segja okkur að leikurinn fór ekki eftir áætlun. Þeir leikmenn sem byrjuðu voru ekki að fara að vinna leikinn, sérstaklega þegar þeir lenda undir.“
Neville telur einnig að varkár nálgun Arteta dugi ekki fyrir lið sem ætlar sér að brjóta langa titilbið. „Þú getur ekki beðið eftir að vinna deildina. Til að vinna deild þarftu eitthvað meira.“
„Áður en þessi leikur hófst höfðu sex af níu mörkum Arsenal komið úr föstum leikatriðum, eitt þeirra var víti. Það er frábært að vera góður í föstum leikatriðum, en það er ekki nóg.“
Hann gagnrýndi einnig að Arsenal nýti ekki hæfileikana í hópnum til fulls. „Þeir hafa Saka, Martinelli, Gyökeres, Havertz, Eze, Trossard, Nwaneri, Madueke, Ødegaard, þetta er hópur frábærra leikmanna sem ætti að búa til endalaust af færum.“
„Hvað stoppar þá? Hvað veldur því að þeir eru ekki spennandi í sóknarleik? Þegar maður sá byrjunarliðið í dag hugsaði maður, vonandi gerist ekki það sama aftur.“
Að lokum veltir Neville því upp hvort leikmenn og þjálfari Arsenal séu virkilega með réttu hugarfari til að landa Englandsmeistaratitlinum. „Ég hef spáð Arsenal titlinum, en trúir stjórinn virkilega á það? Trúa leikmennirnir því sjálfir?“
„Og hitt er, vita þeir hvernig á að vinna deildina? Hefur stjórinn þá reynslu? Veit hann hvernig á að koma liðinu yfir línuna?“