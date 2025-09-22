fbpx
Mánudagur 22.september 2025

Atvik sem sást ekki í beinni útsendingu – Garnacho fékk kaldar kveðjur frá leikmanni United

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 22. september 2025 21:30

Alejandro Garnacho mætti aftur á Old Trafford um helgina eftir að hafa verið seldur frá félaginu á dögunum til Chelsea.

Garnacho var ónotaður varamaður í leiknum sem United vann 2-1 sigur á Chelsea.

Garnacho fann fyrir því að stuðningsmenn United þola hann ekki en baulað var hressilega á hann.

Garnacho fór að hita upp í síðari hálfleik og þar var atvik sem vekur athygli, Leny Yoro og Garnacho mættust þar og virtist enginn ást þar á milli.

Yoro virtist leika sér að því að klessa utan í Garnacho sem fór svo og faðmaði Kobbie Mainoo.

Avikið vekur athygli og er hér að neðan.

