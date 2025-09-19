Telur líkur á að Amorim verði rekinn eftir helgi

Rúben Amorim, stjóri Manchester United, gæti misst starfið sitt um helgina ef liðið endurtekur spilamennsku síðustu helgar, að mati Alan Shearer.
United mætir Chelsea á Old Trafford á morgun og gæti dottið niður í fallsvæðið ef úrslit falla gegn þeim. Liðið hefur aðeins safnað 4 stigum úr fyrstu 4 leikjum, sem er versta byrjun félagsins í 33 ár. Amorim hefur hins vegar staðfastlega haldið sig við sitt 3-4-3 leikkerfi þrátt fyrir gagnrýni.
Shearer segir að þessi festa hafi orðið United að falli í 3-0 tapinu gegn Manchester City síðustu helgi: „Þetta var eins og menn á móti drengjum. Munurinn í leikkerfi, gæðum og viðhorfi var gífurlegur, þrátt fyrir alla peningana sem United eyddi í sumar,“ sagði Shearer.
„Þeir mega ekki fá annað högg eins og það um helgina. Ef svo fer, þá hlýtur það að setja framtíð Amorim í hættu.“
Shearer segir að þó leikmenn beri einnig ábyrgð, þá sé leikstíll Amorims stærsta málið:
„Þetta er hans hugmyndafræði. Hann mun annað hvort deyja með þessu kerfi eða ná þeim árangri sem hann þarf. Núna lítur þetta mjög illa út og margir leikmenn virðast ekki henta þessu kerfi.“
„Hann trúir á þetta en það getur kostað hann starfið. Þetta verður gríðarlega áhugaverð helgi.“