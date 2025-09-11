Barton brjálaður eftir morðið á Kirk og segir fjölmiðla í Bandaríkjunum bera ábyrgð – „Þegiðu helvítis hræsnari“

Joey Barton fyrrum leikmaður enska landsliðsins og fjölda liða þar í landi er einn af þeim sem hefur skrifað um Charlie Kirk, hægri mann sem var myrtur var með hrottalegum hætti í Bandaríkjunum í gærkvöldi.
Lögregluyfirvöld í Utah í Bandaríkjunum leita nú að manninum sem skaut hinn 31 árs gamla Kirk til bana í gær. Charlie var skotinn á samkomu í háskóla í Utah þar sem hann hélt erindi. Charlie var hægri sinnaður baráttumaður og einn þekktasti stuðningsmaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta.
Barton er hægri sinnaður og tekur andlát Kirk mikið inn á sig. Hann skrifaði meðal annars. „Andi hans mun lifa með mörgum, þau bjuggu til píslarvott,“ skrifar Barton.
Barton er hræddur að þessu hræðilega morði verði svarað. „Ég óttast hvernig svarið verður við þessum hræðilega atburði gagnvart kristnum manni verður, fjölskyldumaður sem var til í að rökræða við alla sem voru honum ósammála,“ sagði Barton en Kirk átti tvö börn og eiginkonu. Hann var mjög trúaður.
— Joey Barton (@Joey7Barton) September 10, 2025
Barton heldur svo áfram á Twitter og skrifar um þá sem ekki gátu tekist á við Kirk með samtali. Kirk var vanur að mæta í háskóla og segja sínar skoðanir og rökræða við fólk . „Algjörir aumingjar, Woke er dautt,“ skrifar Barton.
„we all must be free to debate openly without fear“ shut up you fucking hypocrite. If Charlie Kirk was British you would have had 10 police burst through his door, arrest him and put him in jail long ago. https://t.co/Yiw3qw6Ljr
— Common Sense with Joey Barton (@Common_SensePod) September 11, 2025
Barton veður svo í Keir Starmer forsætisráðherra Bretlands sem hafði birt færsl um andlát Kirk. „Þegiðu helvítis hræsnari, ef Charlie Kirk væri frá Bretlandi þá hefðu tíu lögreglumenn bombað upp hurðina heima hjá honum og sett hann í fangelsi fyrir löngu,“ skrifar Barton.
Barton segir svo að CNN og fjölmiðlafólk í Bandaríkjunum beri ábyrgð. „Hvíldu í friði Charlie Kirk, Van Jones og CNN eru með blóð á höndum sínum í dag,“ segir Barton
RIP Charlie Kirk, Van Jones and CNN have blood their hands today! https://t.co/b5lcWBzy6y
— Common Sense with Joey Barton (@Common_SensePod) September 10, 2025