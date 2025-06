Áhrifavaldurinn ögraði stórstjörnunni í beinni útsendingu – Sjáðu hvað gerðist

Mario Balotelli ákvað að slá til og spila í keppni sem ber heitið ‘Baller League’ en þar eru áhugamenn að etja kappi.

Balotelli var hluti af liði goðsagna í þessum leik gegn áhrifavöldum á samskiptamiðlum en goðsagnirnar unnu leikinn, 7-6.

Balotelli hefur átt góðan feril sem knattspyrnumaður en er þekktastur fyrir dvöl sína hjá Manchester City.

Hann gerði fagnið ‘Why Always Me?’ frægt á sínum tíma en hann klæddist þá bol undir treyju sinni í 6-1 sigri á grönnunum í Manchester United.

Áhrifavaldurinn Eman SV2 ákvað að gera nákvæmlega það sama í leiknum gegn Balotelli í myndbandi sem vakti heldur betur athygli.

Myndbandið má sjá hér.

‘WHY ALWAYS ME?’ 👀

Eman SV2 brings out the Balotelli shirt IN FRONT of Mario Balotelli! 😳 pic.twitter.com/iDSvQJ65jf

— Baller League (@BallerLeagueUK) June 12, 2025