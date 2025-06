Þetta sagði Messi í hita leiksins í gær – Bað hann um að tala minna

Lionel Messi leikmaður Argentínu lét í sér heyra í gær og las yfir James Rodriguez leikmanni Kólumbíu í leik liðanna.

Liðin gerðu 1-1 jafntefli í gær þar sem allt var á suðupunkti.

Enzo Fernandez fékk rautt spjald í leiknum og það var þá sem Messi ákvað að labba og lesa yfir James.

„Þú sagðir að dómarar hefðu hjálpað okkur í úrslitum Copa America í fyrra, þú talar alltof mikið,“ sagði Messi við James.

Messi var að vitna í leik liðanna frá því í fyrra þar sem Argentína vann úrslitaleikinn og James kenndi dómaranum um eftir leik.

Atvikið má sjá hér að neðan.

What did Messi say to my boy James Rodriguez never seen him like this 😭 pic.twitter.com/zZ7aAkR5JU

— – (@MusialaEra) June 11, 2025