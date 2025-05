Skelfing í Liverpool: Keyrði bíl inn í þvöguna – „Við vorum svona frá því“

Skelfilegt atvik kom upp í Liverpool fyrir skömmu þegar karlmaður ók í gegnum þvögu af stuðningsmönnum sem fagna Englandsmeistaratitli knattspyrnuliðsins um þessar mundir.

Hundruðir þúsunda fylltu götur Liverpool í dag til að hylla liðið. Atvikið, sem átti sér stað á Water Street í miðborginni, hefur þó sett svartan blett á daginn.

'We heard screams and saw that a car ran over people.'

Eyewitness Natasha Rinaldi describes an incident near the Liverpool Football Club parade after reports of a car collision with a number of pedestrians. pic.twitter.com/UYGcGoHvwc

