Dóttir hans lést aðeins 9 ára eftir erfið veikindi- Hugarfar hans vekur mikla athygli

„Ég á ótrúlegar minningar, dóttir mín elskaði partý,“ sagði Luis Enrique stjóri PSG í gær eftir að hafa slegið Arsenal út í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu.

Dóttir Enrique var aðeins 9 ára gömul þegar hún lést úr sjaldgæfu krabbameini árið 2019. Hann hefur síðan þá haldið minningu hennar á lofti.

Hugarfar Enrique í þessu erfiða máli hefur vakið mikla eftirtekt. Hann trúir því að Sana vaki yfir og lifi með honum í gegnum það góða og slæma í lífinu.

„Ég er alveg viss um það að sama hvar hún er stödd þá er hún áfram að hafa gaman. Ég man eftir magnaðri myndi af henni þegar ég vann Meistaradeildina með Barcelona.“

„Ég vonast til að geta unnið með PSG, dóttir mín verður ekki þarna líkamlega en andlega verður hún það. Fyrir mig er það mjög mikilvægt.“

Myndband úr heimildarmynd sem kom fyrir nokkrum árum rammar upp hugarfar Enrique.

Surely every neutral football fan wants Luis Enrique to win the Champions League !

This is heartbreaking. 💔 #Enrique pic.twitter.com/wWsgmWUcb2

