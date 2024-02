Þetta væri byrjunarlið hans hjá Englandi á EM í sumar – Rashford í byrjunarliðinu

Phil Jagileka myndi byrja með Marcus Rashford í enska landsliðinu í sumar þegar liðið mætir til leiks á Evrópumótinu í Þýskalandi.

Jagielka átti farsælan feril á Englandi en hann myndi hafa Phil Foden á bekknum.

Jagielka myndi hins vegar byrja með Trent Alexander-Arnold á miðsvæðinu sem væri áhugavert hjá Gareth Southgate.

Pickford

Walker

Maguire

Stones

Shaw

Alexander-Arnold

Rice

Bellingham

Saka

Kane

Rashford

Phil Jagielka names his England starting XI for the Euros this summer 👀 pic.twitter.com/KsrqVOslM3

— talkSPORT (@talkSPORT) February 22, 2024