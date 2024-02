Hræðilegt atvik náðist á myndband – Knattspyrnumaður lést í samstundis þegar hann fékk í sig eldingu

Hræðilegt atvik átti sér stað í Indónesíu um helgina en knattspyrnumaður lést þá samstundis í leik þegar hann varð fyrir eldingu.

Það rigndi nokkuð mikið í leik 2 FLO FC Bandung og FBI Subang þar í landi um helgina.

Leikmaðurinn sem fékk eldinguna í sig var 34 ára gamall en hann lést samstundis.

Á treyju hans mátti sjá hvar eldingin fór í hann en þar hafði komið stórt gat á hana.

Atvikið hræðilega má sjá hér að neðan.

This happened during a football match in Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/JHdzafaUpV

— Githii (@githii) February 11, 2024