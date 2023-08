Valsmenn skoða að kæra afskipti Arnars – Ljóst er að Arnar braut eina af reglum FIFA

Valur skoðar að kæra Arnar Gunnlaugsson fyrir afskipti hans af leik Vals og Víkings á sunnudag. Þjálfarinn tók út leikbann í leiknum en var í símasambandi við varamannabekk sinn. Frá þessu segir Vísir.is.

Samkvæmt heimildum 433.is er það Sigurður G Guðjónsson, hæstaréttarlögmaður sem er að skoða málið fyrir Val og hvort afskipti hans af leiknum hafi verið ólögleg

Arnar var í stöðugu símasambandi við varamannabekk sinn í leiknum og hefur sagt frá því. Hvort það sé löglegt eða ólöglegt vilja Valsmenn kanna.

„Ég er alltaf bundinn þagnarskyldu um mín störf,“ segir Sigurður G Guðjónsson í samtali við 433.is en Víkingur vann sannfærandi 4-0 sigur í leiknum.

Valur vill skoða hvort Arnari hafi brotið reglur KSÍ eða FIFA en hið minnsta er ljóst að Arnar braut eina af þeim reglum FIFA sem gilda um leikbann þjálfara.

Arnar mætti í viðtal á Stöð2 Sport eftir leik en samkvæmt reglum frá FIFA er það með öllu bannað og segir í 66 grein, lið þrjú í FIFA Disciplinary Code-. „Is not entitled to attend the post-match press conference or any other media activity held in the stadium,“ segir í reglum FIFA.

Arnar mætti hins vegar í myndver á Stöð2 Sport eftir leik og ræddi þar um leikinn og leikbannið sem hann var í, sem samkvæmt reglum FIFA er bannað.

433.is hefur reynt að hafa samband við Hauk Hinriksson, lögmann KSÍ í allan dag en án árangurs.