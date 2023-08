Neyðarfundur boðaður á Spáni – Í skugga perraskaps fær árangur þeirra enga athygli og forsetinn er í klandri

Stjórn knattspyrnusambandsins á Spáni hefur boðað til neyðarfundar sem líklega fer fram á morgun, er þetta gert vegna framkomu forseta sambandsins.

Spánn varð heimsmeistari kvenna á sunnudag en atvik eftir það eru til umræðu á Spáni og út um allan heim.

Að leik loknum mætti Luis Rubiales, forseti sambandsins inn á völlinn og kyssti þar Jennifer Hermoso, eina af stjörnum spænska liðsins beintá munninn.

MACHISMO. SÓLO SÍ ES SÍ.

Rubiales tuvo el ABUSO de besar en la boca a JEMI HERMOSO, demostrando su superioridad de MACHIRULO, esta ha declarado; "Eh, pero no me ha gustado".

Vilda es SOMOS CAMPEONAS DEL MUNDO, en femenino no masculino

Y el Marca;"con dos chochetes" en su portada. pic.twitter.com/bFsJPrt1GP

— MarthaMárquez (@MarthaMrquez13) August 20, 2023