Líkur á að Liverpool mæti og reyni að stela Caicedo af Chelsea

Það eru ágætis líkur á því að Liverpool selji bæði Jordan Henderson og Fabinho til Sádí Arabíu á næstu dögum. Félagaskipti Henderson eru langt komin.

Með því að selja tvo miðjumenn er hins vegar ljóst að Jurgen Klopp, stjóri liðsins fer fram á það að fá leikmann eða leikmenn inn.

Segir Talksport frá því í dag að líklegt sé að Liverpool reyni að kaupa Moises Caicedo miðjumann Brighton. Brighton vill fá nálægt 100 milljónum punda fyrir kauða.

Í margar vikur hefur það verið talað nánast formsatriði að Caicedo fari til Chelsea en áhugi Liverpool gæti breytt þeirri staðreynd.

Liverpool hefur keypt Alexis Mac Allister og Dominic Szoboszlai á miðsvæði sitt í sumar en ljóst er að frekari styrkinga er þörf ef báðir miðjumennirnir fara til Sádí.

BREAKING: Liverpool consider Moises Caicedo transfer if they lose two players https://t.co/xv5tAklS0h

— talkSPORT (@talkSPORT) July 14, 2023