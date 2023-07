Declan Rice verður leikmaður Arsenal í dag en félagaskiptin hafa tafist nokkuð vegna pappírsvinnu hjá Arsenal sem nú er klár.

Rice er mættur til Englands til að ganga frá málunum og getur byrjað að æfa með Arsenal þegar búið er að skrifa undir.

West Ham hefur beðið eftir því að allt yrði klárt en David Moyes fær ekki að kaupa leikmenn til West Ham fyrr en skiptin ganga í gegn.

Florian Plettenberg segir að kaupverðið gæti endað í allt að 120 milljónum punda ef bónusar detta inn.

Arsenal er búið að kaupa Kai Havertz í sumar og Jurrien Timber og Declan Rice er einnig klár.

Declan #Rice & @Arsenal, the transfer will be finalized today! Last paperwork’s are ready to sign. It will be 100 % done this Friday.

➡️ Rice, he’s a new player of Arsenal today!

➡️ Understand it’s a package of up to £120m with possible add-ons included. @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/GA23RsXsPa

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 14, 2023