Liverpool er ekki bara að pakka United saman innan vallar: Selja þrefallt meira magn

Fall Manchester United hefur verið ansi hratt eftir að Sir Alex Ferguson lét af störfum, fyrir sex árum. Félagið reynir að byggja upp stórveldi á nýjan leik, en það gengur hægt.

Á meðan hafa grannar þeirra í Liverpool, sem voru í skugga United í mörg ár náð vopnum sínum á ný.

Liverpool var nálægt því að vinna ensku úrvalsdeildina í fyrra en vann Meistaradeildina. Þarna er mikill rígur.

United really are in Liverpool’s shadow on and off the pitch 😅#LFC #MUFC https://t.co/0NMVUTRtvH

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) August 27, 2019