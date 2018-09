Mikil ólga meðal starfsmanna Orkuveitunnar – Undrast aðgerðarleysi starfsmannastjórans

Starfsmannafundur var haldinn hjá Orkuveitu Reykjavíkur (OR) í gær vegna máls Bjarna Más Júlíussonar, sem var sagt upp störfum í síðustu viku vegna óviðeigandi hegðunar í garð samstarfskvenna sinna, og þeirrar stöðu sem uppi er hjá fyrirtækinu og dótturfyrirtækjum þess. Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum hafa þrír stjórnendur hjá OR verið til umfjöllunar í fjölmiðlum vegna ásakana um kynferðislega áreitni gegn starfsfólki eða kynferðisbrot áður en þeir hófu störf hjá OR.

Fréttablaðið hefur í dag eftir starfsfólki, sem var á starfsmannafundinum í gær, að það undrist svör Sólrúnar Kristjánsdóttur, starfsmannastjóra OR, á fundinum. Hún var spurð af hverju ekkert hefði verið gert vegna kvartana sem henni bárust vegna hegðunar Bjarna Más. Hún svaraði því til að engin formleg kvörtun hefði borist. Fréttablaðið hefur eftir einum viðmælanda sínum að hugsanlega hefðu viðvörunarljós átt að kvikna þegar óformlegu kvartanirnar voru orðnar fleiri en ein og tvær. Ekki dragi það úr mikilvægi þess að metnaðarful og verðlaunuð jafnréttisstefna er í gildi innan OR.

Fréttablaðið hefur eftir Eiríki Hjálmarssyni, upplýsingafulltrúa OR, að á fundinum hafi verið farið yfir þá stöðu sem upp er komin innan fyrirtækisins. Hann sagði að í úttekt, sem OR hefur óskað eftir að innri endurskoðun borgarinnar geri á vinnustaðamenningunni hjá OR, verði örugglega skoðað hvaða munur sé á formlegum og óformlegum kvörtunum og meðferð þeirra hjá fyrirtækinu.

Bjarni Bjarnason, forstjóri OR, óskaði í gær eftir að víkja úr starfi á meðan unnið er að úttekt á vinnustaðamenningunni innan OR. Ósk hans verður tekin fyrir á stjórnarfundi á morgun. Mörg spjót hafa staðið á Bjarna vegna málsins og þykir mörgum nauðsynlegt að hans hlutur í málinu verði skýrður betur.