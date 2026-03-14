Pressan
Læknir varar við – Þess vegna máttu aldrei halda prumpi í þér

Pressan
Laugardaginn 14. mars 2026 20:20

Hver prumpaði?

Þú finnur að loftið vill komast út um afturendann en þú ert innan um margt fólk og hefur áhyggjur af að hávaði fylgi ef þú hleypir því út, eða það sem er enn verra – óþefur.

En hvað sem öllu líður, þá verður þú að gera þetta – við gerum þetta jú öll saman.

Breski læknirinn Karan Raj, birti færslu um þetta á TikTok nýlega og sagði að fólk prumpi að meðaltali 14 sinnum á dag. The Sun skýrir frá þessu.

„Þeim mun fleiri, þeim mun betra. Ef einhver segir þér að hann prumpi ekki, þá er hann að ljúga og þú ættir að segja það um leið og benda á að ef svo er, þá hafi hann þarmastíflu sem er læknisfræðilegt neyðartilfelli,“ sagði hann.

Hann sagði einnig að meðalprumpið innihaldi loft sem dugir til að fylla millistóra blöðru.

„Ef þú heldur prumpi of lengi í þér, þá getur það endað í blóðrásinni og þú andað því út um munninn,“ sagði hann einnig og eins og gefur að skilja er það ekki eftirsóknarvert að senda slíkan óþef út um munninn.

Clare Collins, prófessor í næringarfræði við University of Newcastle, sagði að það að halda lofti of lengi í sér hafi í för með sér að þarmaloft safnist saman og sleppi að lokum stjórnlaust út.

„Fyrsta prump dagsins er venjulega það stærsta. 75% af prumpunum eru framleidd af bakteríum í ristlinum. 25% af prumpum er loft, sem þú andar að þér, sem þú ropar ekki og uppleyst gas kemur úr blóðinu og inn í þarmana. 99% af prumpi eru lyktarlausar lofttegundir eins og vetni, koldíoxíð og metan,“ sagði Collins.

Læknir varar við – Þess vegna máttu aldrei halda prumpi í þér
Þess vegna ruglumst við á nöfnum ástvina okkar
10 ára drengur lést eftir að fósturmóðir hans settist á hann
Dómari þurfti að ógilda réttarhöld vegna krúttlegrar boðflennu sem ráfaði inn á óheppilegum tíma
Árás á samkomuhús gyðinga í Michigan – Hefnd eftir að hafa misst ættingja sína í loftárás
Barin til óbóta í ástarhreiðrinu sem elskhuginn hafði útbúið – „Ég veit ekki við hverju ég á að búast á morgun“
Fullur iðrunar áður en hann var tekinn af lífi í gærkvöldi
Hneppti fatlaða unglingsstúlku í þrældóm og beitti hana hrottalegu ofbeldi í 25 ár
Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir
Lést af sárum sínum eftir að sjúkrabílnum var stolið – Fjölskyldan krefst 5 milljarða í skaðabætur
Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum
Lýsir fjárhagslegu ofbeldi fyrrverandi – Kennir bankanum um að hluta og segir hann hafa getað stöðvað ofbeldið
Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi
