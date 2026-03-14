Læknir varar við – Þess vegna máttu aldrei halda prumpi í þér

En hvað sem öllu líður, þá verður þú að gera þetta – við gerum þetta jú öll saman.
Breski læknirinn Karan Raj, birti færslu um þetta á TikTok nýlega og sagði að fólk prumpi að meðaltali 14 sinnum á dag. The Sun skýrir frá þessu.
„Þeim mun fleiri, þeim mun betra. Ef einhver segir þér að hann prumpi ekki, þá er hann að ljúga og þú ættir að segja það um leið og benda á að ef svo er, þá hafi hann þarmastíflu sem er læknisfræðilegt neyðartilfelli,“ sagði hann.
Hann sagði einnig að meðalprumpið innihaldi loft sem dugir til að fylla millistóra blöðru.
„Ef þú heldur prumpi of lengi í þér, þá getur það endað í blóðrásinni og þú andað því út um munninn,“ sagði hann einnig og eins og gefur að skilja er það ekki eftirsóknarvert að senda slíkan óþef út um munninn.
Clare Collins, prófessor í næringarfræði við University of Newcastle, sagði að það að halda lofti of lengi í sér hafi í för með sér að þarmaloft safnist saman og sleppi að lokum stjórnlaust út.
„Fyrsta prump dagsins er venjulega það stærsta. 75% af prumpunum eru framleidd af bakteríum í ristlinum. 25% af prumpum er loft, sem þú andar að þér, sem þú ropar ekki og uppleyst gas kemur úr blóðinu og inn í þarmana. 99% af prumpi eru lyktarlausar lofttegundir eins og vetni, koldíoxíð og metan,“ sagði Collins.