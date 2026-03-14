Laugardagur 14.mars 2026

„Dóttir mín var myrt meðan börnin sváfu – Nú þarf ég að berjast um forræðið við morðingjann“

Laugardaginn 14. mars 2026 19:00

Tim Davies með myndir af dóttur sinni

Að bera kennsl á lík dóttur sinnar, Isobella, var versta stund í lífi hins 58 ára Tims Davies. En aðeins nokkrum dögum eftir morðið á henni þann 13. júní 2025 sat Davies á fundi og honum var sagt að eiginmaður Isobellu, Paul Knight, 36 ára og kókaínfíkill, sem myrti hana, hefði enn fullt forræði yfir tveimur ungum dætrum þeirra.

Félagsráðgjafi minntist á lög Jade (e. Jade´s Law) löggjöf sem samþykkt var í maí 2024, sem fellir sjálfkrafa úr gildi forræði foreldris sem dæmdur er fyrir að myrða maka sinn og í stutta stund gerði Davies ráð fyrir að fjölskylda hans yrði vernduð eftir lagabókstafnum. En hann hafði rangt fyrir sér. Hann segir við The Mirror: „Ég trúði ranglega að það myndi gerast sjálfkrafa.“

Fyrir Tim og eiginkonu hans Helenu Sharrott, móður Isobellu, markaði þetta upphaf lagalegrar baráttu til að vernda barnabörn þeirra tvö. Börnin voru sofandi í rúmum sínum þegar faðir þeirra kyrkti móður þeirra á heimili fjölskyldunnar  í Burton Latimer í Northamptonshire, í því sem dómarinn lýsti síðar sem „reiðikasti“.

Parið átti í fjárhagsvandræðum og Isobella hafði verið að íhuga skilnað áður en Paul myrti hana, Fyrir morðið og að því loknum horfði hann á klám í símum sínum og konu sinnar. Morguninn eftir bað Paul móður sína um að gæta barnanna og sagði að Isobella væri með magakveisu.

Hann skrifaði sjálfsvígsbréf þar sem hann játaði morðið áður en hann keyrði bíl sínum inn í McDonalds í tilraun til að binda enda á líf sitt. Hann játaði upphaflega manndráp af gáleysi en neitaði morðinu fyrir dómstóli. Síðar játaði hann sök og var dæmdur í lífstíðarfangelsi í janúar, með lágmarksdómi til 17 ára og eins mánaðar.

Paul Knight

Um dóttur sína segir Tim: „Izzy var umhyggjusöm manneskja og sem móðir var hún frábær. Hún var trú börnum sínum. Hún helgaði sig því að ala þau upp. Hún setti börnin sín alltaf í fyrsta sæti og hún var elskuð og þekkt af samfélaginu.“

Á dögunum eftir andlát hennar uppgötvaði fjölskyldan að hjónaband Isobella og Paul var komið að þolmörkum eftir margra mánaða nauðungarmeðferð af hendi Paul. Foreldrar hennar vissu ekki hversu alvarleg kókaínfíkn hans var og uppgötvuðu að Isobella hafði verið að reyna að yfirgefa hann frá því snemma árs 2024.

Isobella var myrt áður en hún gat farið og komið dætrum sínum í öruggt skjól, og morðið á henni markaði upphaf annarrar baráttu fyrir Tim og Helenu, að binda endi á forræði Paul yfir dætrum hans.

„Þetta mál er enn í gangi. Það er erfitt og sárt að við þurfum að fara í gegnum þetta ferli til að fá forræðið. Ég er að gera þetta fyrir barnabörnin mín, og mjög mikið fyrir fyrrverandi eiginkonu mína,“ segir Tim, en hann og Helena eru nú skilin, enn eru góðir vinir og standa saman í þessari baráttu. „Lög Jade eiga að vernda hagsmuni fjölskyldna sem taka við ábyrgðinni eins og við höfum gert.“

Isobella ásamt systur sinni og móður þeirra.

Lög Jade, sem eru hluti laga um fórnarlömb og fanga frá árinu 2024, eru hönnuð til að fella sjálfkrafa úr gildi foreldraábyrgð allra sem dæmdir eru fyrir morð eða manndráp á maka sem þeir eiga börn með. Í stað þess að syrgjandi fjölskyldur þurfi að sækja um það fyrir fjölskyldudómstólum að svipta morðingja foreldraréttindum sínum, ætti sviptingin að taka gildi við dómsuppkvaðningu, með fyrirvara um dómsúrskurð í þágu barnsins/barnanna.

Löggjöfin er kennd við Jade Ward, en fjölskylda hennar barðist fyrir lagabreytingum eftir að morðingi hennar, Russell Marsh, gat áfram tekið þátt í ákvörðunum um börn þeirra. Ed Duggan, vinur fjölskyldunnar, sem leiddi herferðina fyrir Jade’s Law, sagði að löggjöfin hefði fengið konunglegt samþykki en hefði enn ekki verið tekin í framkvæmd.

Hann segir við The Mirror: „Öll hugmyndin á bak við Jade’s Law var að létta þessa byrði af fjölskyldum, þar sem sjálfvirk svipting foreldraábyrgðar frá dæmda einstaklingnum við dómsuppkvaðningu myndi færa byrðina frá fjölskyldunni yfir á brotamanninn. Tölfræðilega séð bætast tvær fjölskyldur á viku við vaxandi fjölda fjölskyldna sem geta notið þeirrar verndar sem Jade’s Law veitir. Helsta ástæðan fyrir töfinni er að sögn dómsmálaráðuneytiins „vegna þess að tryggja þarf öryggi barnsins og ráðuneytið þarfa að hafa samband við og leiðbeina ýmsum stofnunum um hvernig þessu verður framfylgt.“

Tim Davies með myndir af dóttur sinni

En þetta er lítil huggun fyrir fjölskyldur eins og fjölskyldu Izzy. Tim segir: „Ég óttast að hann geti samt sem áður haft stjórn á börnunum úr fangelsi. Það er til staðar bann við samskiptum, en fjölskyldudómstólarnir eru skyldugir til að upplýsa hann um hvaða breytingar kunna að verða varðandi aðstæður barnanna og hann hefur rétt til að mótmæla. Hann getur stöðvað, komið í veg fyrir og gert lífið erfitt og jafnvel komið í veg fyrir að hlutir gerist eins og að börnin flytji,, skipti um skóla, fái vegabréf, þess konar hlutir. Hann hefur rétt á að fá að vita í hvert skipti sem eitt barnanna meiðir sig eða þarfnast sprautu eða eitthvað. Þannig að þessi réttindi eru alltaf til staðar nema þau séu í raun tekin af foreldrinu.“

Foreldrar Isobellu þurfa nú að leita sér lögfræðiaðstoðar svo þau hafi efni á að berjast fyrir því að Paul verði sviptur foreldraréttindum sínum. Um það segir Tim: „Krúnan veitir honum alla þá lögfræðiaðstoð sem hann þarfnast. Ég fékk enga, fórnarlömbin fá ekki ókeypis lögfræðiaðstoð.“

„Lög Jade eru of sein að komast í framkvæmd fyrir okkur. Við verðum að fara aftur í gegnum fjölskyldudómstólana til að fjarlægja foreldraréttindi Paul. En við viljum sjá lögin komast í framkvæmd, svo það sé ekki of seint fyrir aðra foreldra.“

Talsmaður dómsmálaráðuneytisins sagði við The Mirror: „Við erum staðráðin í að innleiða lög Jade eins hratt og örugglega og mögulegt er svo að fjölskyldur séu verndaðar fyrir frekari áföllum og vinnan við að koma ákvæðunum í framkvæmd er vel á veg komin.“

