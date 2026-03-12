fbpx
Fimmtudagur 12.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Nemandinn sem ók yfir kennarann sinn rýfur þögnina

Pressan
Fimmtudaginn 12. mars 2026 08:07

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Átján ára menntaskólanemi í Gainesville í Georgíu í Bandaríkjunum hefur lýst yfir djúpri iðrun eftir að hann ók bifreið sinni yfir kennara sinn í misheppnuðum hrekk fyrr í þessum mánuði.

Neminn, Jayden Wallace, segist ætla að verja ævi sinni í að heiðra minningu kennarans Jason Hughes, sem hann segir hafa haft mikil áhrif á líf sitt.

Atvikið átti sér stað á fimmtudagskvöld í síðustu viku þegar hópur nemenda kom að heimili Hughes og dreifði klósettpappír yfir lóðina við hús hans.

Sjá einnig: Vinsæll kennari lést eftir að hrekkur nemenda fór úr böndunum

Rann í bleytunni

Nemendur voru í svokölluðu „junior/senior“-stríði þar sem yngri og eldri nemendur safna stigum með allskonar hrekkjum. Hughes fór út úr húsi sínu í þeim tilgangi að ræða við nemendurna, en hann rann til í bleytu og datt út á götuna við heimili sitt.

Í kjölfarið var ekið yfir hann þegar Wallace reyndi að aka pallbíl sínum á brott af vettvangi. Hughes var fluttur á sjúkrahús en lést síðar af meiðslum sínum.

Samkvæmt fjölmiðlum hafði Hughes staðið fyrir utan heimili sitt til að „grípa“ Wallace og skólafélaga hans við hrekkinn. Þegar hann hljóp á eftir þeim rann hann til í rigningunni með þeim afleiðingum að slysið varð.

Ungmennin fimm veittu kennaranum skyndihjálp áður en viðbragðsaðilar komu á vettvang og fluttu hann á sjúkrahús.

Fullur iðrunar

Wallace hefur verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi með ökutæki auk fleiri brota, en verði hann ákærður og fundinn sekur gæti hann átt yfir höfði sér 3 til 15 ára fangelsisdóm. Hin ungmennin voru einnig ákærð en fyrir vægari sakir, þar á meðal fyrir að hafa farið inn á lóð Hughes í leyfisleysi og fyrir að dreifa rusli.

Wallace var fullur iðrunar í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér og New York Post vitnar til. „Ég heiti því að lifa restina af lífi mínu á þann hátt að heiðra minningu Hughes með því að lifa í anda Krists. Hann mun aldrei gleymast,“ sagði hann.

Fjölskylda Wallace segir harmleikinn hafa haft djúpstæð áhrif á hana og samfélagið. Eiginkona Hughes hefur hvatt til þess að ákærurnar gegn ungmennunum verði felldar niður og sagt fjölskylduna vilja koma í veg fyrir að fleiri líf eyðileggist vegna atviksins.

„Þetta er hræðilegur harmleikur og fjölskylda okkar er staðráðin í að koma í veg fyrir annan harmleik sem myndi eyðileggja líf þessara nemenda. Það væri andstætt ævilangri hugsjón Jason um að leggja sitt af mörkum til þessara ungmenna,“ sagði hún.

Saksóknari Hall-sýslu hefur sagt að hann muni fara yfir málið og meta hvort ástæða sé til að fella ákærurnar niður.

Hughes lætur eftir sig eiginkonu og tvo unga syni. Samfélagið hefur brugðist við með miklum stuðningi og hafa 450 þúsund Bandaríkjadalir safnast í netfjáröflun til að standa straum af kostnaði við skólagöngu drengjanna í framtíðinni.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Nemandinn sem ók yfir kennarann sinn rýfur þögnina
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Móðir horfins barns ákærð fyrir morð
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Þrjóski fjársjóðsleitarmaðurinn laus úr fangelsi – Gullpeningarnir enn ófundnir
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Lést af sárum sínum eftir að sjúkrabílnum var stolið – Fjölskyldan krefst 5 milljarða í skaðabætur
Pressan
Í gær
Harmleikurinn í Sviss í gær: Rannsaka hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi
Pressan
Í gær
Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum
Pressan
Í gær
Moldríkir bræður í vondum málum
Pressan
Í gær
Ný rannsókn: Svona geturðu hægt á öldrun líkamans

Mest lesið

Kleini lýsir yfir sakleysi
Svipt atvinnuleysisbótum því hún neitaði að vinna í Garðabæ
Áhrifavaldur í hrakningum á Íslandi – Þurfti að sofa í fjárhúsi – „Heimskulegasta hugmynd mánaðarins“
Þingmenn fengu kennslustund í íslensku eftir að hafa hneykslast á orðum Kristrúnar – „Vitið þið virkilega ekki hvað þetta þýðir?“
Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“

Nýlegt

Svala um heimilisofbeldið – „Ég ætla ekki að segja mína sögu núna en hún er löng og eins og lifandi martröð og ég var oft í lífshættu!“
Tanja gerir upp tímabil Öfga – „Öfgar áttu ekkert að vera einhver svona nafngreiningarmaskína“
Fylgjendafjöldi Kleina hrynur í kjölfar handtöku vegna meintrar nauðgunar
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Valverde hakkaði City í sig – PSG í góðum málum og ævintýrið heldur áfram í Noregi
Drap engan en samt átti að taka hann af lífi – Mál fangans tekur nýja stefnu
Barcelona og Arsenal horfa á sama miðjumanninn
Alræmdasti raðmorðingi Rúmeníu laus og orðinn TikTok stjarna – Afhöfðaði mann og kastaði hausnum í stöðuvatn
Í gæsluvarðhaldi næsta mánuðinn – Meint fórnarlamb gæti misst sjónina
Pressan
Í gær
Vinsæl íhaldskona biður Trump að hafa hemil á stóryrtum þingmanni sínum – „Hann er að hræða fólk“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur

Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ekkja kennarans sem lést stígur fram og lýsir því sem hún vill að gerist
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sprenguárásin á stúlknaskólann í Íran – Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar ekki jákvæðar fyrir Bandaríkin
Pressan
Fyrir 2 dögum

Trump segir stríðið svo gott sem búið

Trump segir stríðið svo gott sem búið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Maður fannst látinn í bifreið sinni – Fyrst grunaði lögreglu ekkert saknæmt en nú hefur eiginkonan verið handtekin

Maður fannst látinn í bifreið sinni – Fyrst grunaði lögreglu ekkert saknæmt en nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kínverskir vísindamenn kynna rafhlöðu sem gæti tvöfaldað drægni rafbíla
Pressan
Fyrir 2 dögum

Vinsæll kennari lést eftir að hrekkur nemenda fór úr böndunum

Vinsæll kennari lést eftir að hrekkur nemenda fór úr böndunum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sonurinn tekinn við: Sagður eiga milljarða og lúxuseignir um allan heim
Pressan
Fyrir 2 dögum
Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins
Pressan
Fyrir 3 dögum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann

Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum

Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Elskar þú snjó? – Þá eiga þessi persónuleikaeinkenni líklegast við um þig
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þetta getur gert kraftaverk fyrir líkamann

Þetta getur gert kraftaverk fyrir líkamann
Pressan
Fyrir 3 dögum

Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn

Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Óvæntar fréttir af sæðisgæðum karla
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“

Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sérfræðingur segir marga drekka kaffi á röngum tíma dagsins
Pressan
Fyrir 3 dögum
Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin

Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki

Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ætla ekki að skera undan birninum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa