Nemandinn sem ók yfir kennarann sinn rýfur þögnina

Neminn, Jayden Wallace, segist ætla að verja ævi sinni í að heiðra minningu kennarans Jason Hughes, sem hann segir hafa haft mikil áhrif á líf sitt.
Atvikið átti sér stað á fimmtudagskvöld í síðustu viku þegar hópur nemenda kom að heimili Hughes og dreifði klósettpappír yfir lóðina við hús hans.
Nemendur voru í svokölluðu „junior/senior“-stríði þar sem yngri og eldri nemendur safna stigum með allskonar hrekkjum. Hughes fór út úr húsi sínu í þeim tilgangi að ræða við nemendurna, en hann rann til í bleytu og datt út á götuna við heimili sitt.
Í kjölfarið var ekið yfir hann þegar Wallace reyndi að aka pallbíl sínum á brott af vettvangi. Hughes var fluttur á sjúkrahús en lést síðar af meiðslum sínum.
Samkvæmt fjölmiðlum hafði Hughes staðið fyrir utan heimili sitt til að „grípa“ Wallace og skólafélaga hans við hrekkinn. Þegar hann hljóp á eftir þeim rann hann til í rigningunni með þeim afleiðingum að slysið varð.
Ungmennin fimm veittu kennaranum skyndihjálp áður en viðbragðsaðilar komu á vettvang og fluttu hann á sjúkrahús.
Wallace hefur verið ákærður fyrir manndráp af gáleysi með ökutæki auk fleiri brota, en verði hann ákærður og fundinn sekur gæti hann átt yfir höfði sér 3 til 15 ára fangelsisdóm. Hin ungmennin voru einnig ákærð en fyrir vægari sakir, þar á meðal fyrir að hafa farið inn á lóð Hughes í leyfisleysi og fyrir að dreifa rusli.
Wallace var fullur iðrunar í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér og New York Post vitnar til. „Ég heiti því að lifa restina af lífi mínu á þann hátt að heiðra minningu Hughes með því að lifa í anda Krists. Hann mun aldrei gleymast,“ sagði hann.
Fjölskylda Wallace segir harmleikinn hafa haft djúpstæð áhrif á hana og samfélagið. Eiginkona Hughes hefur hvatt til þess að ákærurnar gegn ungmennunum verði felldar niður og sagt fjölskylduna vilja koma í veg fyrir að fleiri líf eyðileggist vegna atviksins.
„Þetta er hræðilegur harmleikur og fjölskylda okkar er staðráðin í að koma í veg fyrir annan harmleik sem myndi eyðileggja líf þessara nemenda. Það væri andstætt ævilangri hugsjón Jason um að leggja sitt af mörkum til þessara ungmenna,“ sagði hún.
Saksóknari Hall-sýslu hefur sagt að hann muni fara yfir málið og meta hvort ástæða sé til að fella ákærurnar niður.
Hughes lætur eftir sig eiginkonu og tvo unga syni. Samfélagið hefur brugðist við með miklum stuðningi og hafa 450 þúsund Bandaríkjadalir safnast í netfjáröflun til að standa straum af kostnaði við skólagöngu drengjanna í framtíðinni.