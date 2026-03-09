fbpx
Mánudagur 09.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann

Pressan
Mánudaginn 9. mars 2026 06:00

Kate og Gerry McCann með mynd af Madeleine.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Madeleine McCann, betur þekkt sem Maddie, hvarf sporlaust úr sumarleyfisíbúð í Algarve í Portúgal í maí 2007. Hún var þar í fríi með fjölskyldu sinni. Mikil vinna hefur verið lögð í rannsókn málsins en án árangurs.

Í nýrri leikinni mynd er fjallað um málið og er sjónunum beint að móður Maddie, Kate McCann, og þeim grun sem féll á hana og eiginmann hennar, Gerry McCann, í upphafi rannsóknarinnar. Þá vann portúgalska lögreglan út frá þeirri kenningu að Kate og Gerry hefðu átt hlut að máli varðandi hvarf Maddie.

Það var auðvitað mikið áfall fyrir þegar grunur beindist að Kate en hún var þó síðar hreinsuð af öllum grun. The Independent skýrir frá þessu.

Breska sjónvarpsstöðin Channel 5 hefur nú tekið til sýninga myndina „Suspect: Kate McCann“.

Aðstandendur myndarinnar staðfestu í samtali við The Independetn að McCann-hjónin hafi ekki komið að gerð myndarinnar en þau hafi þó verið látin vita af henni.

Margar heimildarmyndir hafa verið gerðar um hvarf Maddie en þetta er fyrsta leikna myndin sem er gerð um málið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Elskar þú snjó? – Þá eiga þessi persónuleikaeinkenni líklegast við um þig

Mest lesið

Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt
Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Sigurður Ingólfsson er látinn

Nýlegt

Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Kjartan og Andri gefa lítið fyrir breytingatillögu goðsagnarinnar
Útsendarar Real Madrid mættu til að fylgjast með Tonali
Sigurður Ingólfsson er látinn
Trent fær á baukinn eftir mistök sín um helgina
Fær að halda hundunum sínum eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi gengu of langt
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Óvæntar fréttir af sæðisgæðum karla
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum

Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“

Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Sérfræðingur segir marga drekka kaffi á röngum tíma dagsins
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum

Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin

Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Pressan
Í gær

Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki

Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki
Pressan
Í gær
Ætla ekki að skera undan birninum
Pressan
Í gær

Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa

Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa
Pressan
Í gær
Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?
Pressan
Í gær
Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 
Pressan
Í gær

Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?

Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?
Pressan
Í gær

Fór í skurðaðgerð eftir heilablóðfall og vaknaði upp með nýjan hreim

Fór í skurðaðgerð eftir heilablóðfall og vaknaði upp með nýjan hreim
Pressan
Í gær
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Pressan
Í gær
Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Pressan
Í gær

Réttargeðlæknir með ótrúlega kenningu um Jeffrey Epstein – Gæti verið á lífi

Réttargeðlæknir með ótrúlega kenningu um Jeffrey Epstein – Gæti verið á lífi
Pressan
Í gær
Ekki sjóða brokkolí í vatni – Þessi aðferð er miklu betri að sögn kokks
Pressan
Í gær
Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“
Pressan
Í gær
Þessi matur kemur meltingunni í gang og vinnur gegn hægðatregðu
Pressan
Í gær

Fangavörður Epsteins gúgglaði hann rétt áður en lík hans fannst – Lagði líka dularfullar fjárhæðir í reiðufé inn á bankareikning sinn

Fangavörður Epsteins gúgglaði hann rétt áður en lík hans fannst – Lagði líka dularfullar fjárhæðir í reiðufé inn á bankareikning sinn
Pressan
Í gær

Læknir segir þetta ástæðuna fyrir að þú átt að drekka vatn áður en þú færð þér morgunkaffið

Læknir segir þetta ástæðuna fyrir að þú átt að drekka vatn áður en þú færð þér morgunkaffið
Pressan
Í gær
Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?
Pressan
Í gær

Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga

Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga
Pressan
Í gær
Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína
Pressan
Fyrir 2 dögum

Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust

Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Pressan
Fyrir 2 dögum

Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega

Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Pressan
Fyrir 3 dögum
Húsið sem er glæpavettvangur alla daga – Enginn hefur verið ákærður