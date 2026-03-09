Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann

Í nýrri leikinni mynd er fjallað um málið og er sjónunum beint að móður Maddie, Kate McCann, og þeim grun sem féll á hana og eiginmann hennar, Gerry McCann, í upphafi rannsóknarinnar. Þá vann portúgalska lögreglan út frá þeirri kenningu að Kate og Gerry hefðu átt hlut að máli varðandi hvarf Maddie.
Það var auðvitað mikið áfall fyrir þegar grunur beindist að Kate en hún var þó síðar hreinsuð af öllum grun. The Independent skýrir frá þessu.
Breska sjónvarpsstöðin Channel 5 hefur nú tekið til sýninga myndina „Suspect: Kate McCann“.
Aðstandendur myndarinnar staðfestu í samtali við The Independetn að McCann-hjónin hafi ekki komið að gerð myndarinnar en þau hafi þó verið látin vita af henni.
Margar heimildarmyndir hafa verið gerðar um hvarf Maddie en þetta er fyrsta leikna myndin sem er gerð um málið.