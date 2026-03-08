fbpx
Sunnudagur 08.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum

Pressan
Sunnudaginn 8. mars 2026 20:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Peningar eru orka en fyrir sum stjörnumerki er þetta orka sem sleppur ekki auðveldlega úr veskinu. Á meðan sumir eyða peningum án þess að hugsa, greina og reikna, skipta aðrir um skoðun og eyða ekki peningum.

Hér á eftir teljum við upp fjögur nískustu stjörnumerkin og af hverju þau halda svo fast í peningana.

Steingeitin – Engin slær steingeitinni við þegar kemur að því að halda fast í peninga og forðast sóun. Steingeitin lítur á hverja krónu sem fjárfestingu. Áður en steingeitin kaupir eitthvað reiknar hún út í huganum, ber saman verð og leggur mat á verð og gæði. Það er alvarlegt mál í huga steingeitarinnar að nota peninga og tilboð eru í hennar huga aðeins gild ef það borgar sig virkilega að kaupa á því verði.

Jómfrúin – Jómfrúin er ekki nísk vegna græðgi, heldur af praktískum ástæðum. Hún hatar sóun, hvort sem það er sóun á tíma, orku eða peningum. Hún hugsar: „Af hverju að eyða peningum í þetta ef ég get leyst þetta á annan hátt?“

Áður en hún opnar veskið gerir hún fullkomna greiningu á gæðum, endingu og notkunarmöguleikum. Ef hún er ekki 100% viss um að þetta sé peninganna virði, þá kaupir hún það ekki.

Nautið – Nautið elskar þægindi en notar bara peninga þegar því finnst það vera góð fjárfesting. Nautið elskar góða hluti en þeir þurfa að vera fallegir og endingargóðir. Það sparar frekar fyrir gæðahlut en að kaupa eitthvað sem endist í skamman tíma. Þegar nautið tekur loksins ákvörðun um að eyða peningum, þá er það fjárfesting fyrir lífstíð.

Krabbinn – Krabbinn er manngerðin sem segir „það er ekki tímabært að eyða peningum“ þrátt fyrir að það sé það. Krabbinn tengir peninga við tilfinningalegt öryggi og vill frekar geyma þá til framtíðar eða þar til hann stendur frammi fyrir „óvæntum útgjöldum“ sem koma kannski aldrei.

Krabbinn elskar að sjá um aðra en er hræddur um að standa uppi án nokkurs. Þess vegna hugsar hann sig vel um áður en hann opnar veskið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Elskar þú snjó? – Þá eiga þessi persónuleikaeinkenni líklegast við um þig
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Þetta getur gert kraftaverk fyrir líkamann
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn

Mest lesið

Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt
Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Sigurður Ingólfsson er látinn
Nablinn segir frá 250 þúsund króna fjárfestingu sem var sú besta í lífi hans – Þurfti að hugsa sig vel um

Nýlegt

Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Trent fær á baukinn eftir mistök sín um helgina
Fær að halda hundunum sínum eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi gengu of langt
Setur glæsilega eign á sölu – Kostaði meira árið 2011
Ógnaði fólki með hnífi á skemmtistað
Neitaði að taka á sig launalækkun og hættir
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Sérfræðingur segir marga drekka kaffi á röngum tíma dagsins
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki
Pressan
Í gær

Ætla ekki að skera undan birninum

Ætla ekki að skera undan birninum
Pressan
Í gær

Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa

Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa
Pressan
Í gær
Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?
Pressan
Í gær

Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 

Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 
Pressan
Í gær
Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?
Pressan
Í gær
Fór í skurðaðgerð eftir heilablóðfall og vaknaði upp með nýjan hreim
Pressan
Í gær

Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið

Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Pressan
Í gær

Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?

Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Pressan
Í gær
Réttargeðlæknir með ótrúlega kenningu um Jeffrey Epstein – Gæti verið á lífi
Pressan
Í gær
Ekki sjóða brokkolí í vatni – Þessi aðferð er miklu betri að sögn kokks
Pressan
Í gær

Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“

Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“
Pressan
Í gær
Þessi matur kemur meltingunni í gang og vinnur gegn hægðatregðu
Pressan
Í gær
Fangavörður Epsteins gúgglaði hann rétt áður en lík hans fannst – Lagði líka dularfullar fjárhæðir í reiðufé inn á bankareikning sinn
Pressan
Í gær
Læknir segir þetta ástæðuna fyrir að þú átt að drekka vatn áður en þú færð þér morgunkaffið
Pressan
Í gær

Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?

Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?
Pressan
Í gær

Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga

Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga
Pressan
Í gær
Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið
Pressan
Í gær

Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína

Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína
Pressan
Fyrir 2 dögum
Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Pressan
Fyrir 2 dögum
Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir

Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Pressan
Fyrir 2 dögum

Húsið sem er glæpavettvangur alla daga – Enginn hefur verið ákærður

Húsið sem er glæpavettvangur alla daga – Enginn hefur verið ákærður
Pressan
Fyrir 2 dögum
Dagmamma fékk þungan dóm eftir harmleik á heimili hennar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?