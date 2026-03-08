fbpx
Sunnudagur 08.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?

Pressan
Sunnudaginn 8. mars 2026 21:00

Hafa geimverur virkilega numið fólk á brott?

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Betty Hill starði út um bílrúðuna á undarlegt skært ljós á himninum. Það hegðaði sér undarlega, í stað þess að hrapa niður, eins og stjörnuhrap, fór það upp.

Barney, eiginmaður hennar, var undir stýri þar sem þau óku Route 3 í White Mountains í New Hampshire í Bandaríkjunum. Hann horfði einnig til himins og sá sama ljósið. Það stækkaði og varð skærara og það virtist fylgjast með ferðum þeirra.

Hundurinn þeirra vældi og skalf af hræðslu í sætinu á milli þeirra.

Þegar ljósið var enn á himninum eftir nokkurra kílómetra akstur, stoppaði Barney bílinn til að þau gætu horft betur á ljósið. Þau stigu út úr bílnum og tóku upp sjónauka. Þau sáu disklaga hlut í myrkrinu og marglit ljós blikkuðu á honum.

Það sem gerðist næst skók heimsbyggðina og kynnti Bandaríkjamönnum að sá möguleiki væri fyrir hendi að geimverur gætu numið fólk á brott.

Hjónin sögðu síðar að geimverur hefðu numið þau á brott þessa nótt en þetta var 19. september 1961.

Samkvæmt opinberum skýrslum sáu þau ekki aðeins fljúgandi furðuhlut, þau sögðu að áhöfn furðuhlutarins hafi tekið þau um borð og gert læknisfræðilegar tilraunir á þeim.

Þau lýstu skelfilegum atburðum þegar þau gáfu skýrslu hjá hernum og borgaralegum yfirvöldum. Saga þeirra var svo undarleg að hún er ráðandi enn þann dag í dag þegar kemur að því hvað við gerum okkur í hugarlund að gerist þegar geimverur nema fólk á brott. Þetta sést vel í bókum, kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.

„Einhvern veginn ekki mennskar“

Hjónin lifðu mjög svo hefðbundnu millistéttarlífi nema hvað um blandað hjónaband var að ræða, Barney var svartur en Betty hvít. Þau bjuggu í Portsmouth í New Hampshire. Betty starfaði hjá félagsþjónustunni  en Barney starfaði hjá póstinum í Boston.

Þau trúðu hvorugt á geimverur eða fljúgandi furðuhlutir að sögn frænku þeirra, Kathleen Marden, sem ræddi við breska sjónvarpsstöð um málið.

Eftir að hafa skoðað hlutinn með sjónaukanum héldu hjónin ferð sinni áfram en þau voru á leið til Franconia Notch. En augu þeirra voru límd við hlutinn sem sveif yfir höfði þeirra. Skyndilega lækkaði hann flugið fyrir framan bílinn og sveif hljóðlega eins og hann væri að bíða eftir þeim. Barney stoppaði á miðjum veginum og fór út með sjónaukann. Þá sá hann um tíu geimverur með stór augu og gráleita húð stara á hann út um glugga geimskipsins.

Geimverurnar voru í skínandi svörtum eða bláum einkennisbúningum og með húfur. Þær voru „einhvern veginn ekki mennskar“ sagði Barney þegar hann var yfirheyrður. Honum fannst þær eiga hugræn samskipti við sig.

„Við verðum að komast héðan. Þær ætla að taka okkur!“ öskraði hann þegar hann fór aftur inn í bílinn.

Þau óku hratt á brott. Síðan heyrðu þau píphljóð í skottinu og fundu fyrir náladofa. Þau tóku skarpa beygju og komu þá að vegatálma og sáu „logandi hnött“.

Það næsta sem þau mundu eftir var tveimur klukkustundum síðar en þá voru þau um 50 km sunnan við Franconia Notch og höfðu enga hugmynd um hvernig þau komust þangað. Hundurinn var í felum undir sætinu.

Við sólarupprás óku þau upp að húsinu sínu, örmagna en komin heil á húfi heim. Þau gátu samt sem áður ekki hrist af sér tilfinninguna um að eitthvað væri að.

Í skottinu voru nú skrýtnir glansandi hringir sem höfðu ekki verið þar áður. Þegar þau héldu segulkompási upp að þeim snerist nálin mjög hratt. Úr þeirra beggja höfðu stoppað og ólin á sjónaukanum var slitin. Skór Barney voru rispaðir og kjóll Betty var rifinn og hafði verið burstaður með óþekktu dufti. Barney hafði á tilfinningunni að sæði hefði verið tekið úr honum.

Daginn eftir höfðu hjónin samband við herstöð í Portsmouth til að tilkynna um atburðinn. Þau skýrðu ekki frá öllu sem þau höfðu lent í því þau óttuðust að verða stimpluð klikkuð.

Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að hjónin hefðu séð plánetuna Júpíter og talið hana vera fljúgandi furðuhlut. Þeir tilkynntu málið til Project Blue Book sem var leynilegt verkefni á vegum varnarmálaráðuneytisins sem snerist um rannsóknir á tilkynningum um fljúgandi furðuhluti.

Project Blue Book rannsakaði 12.618 tilkynningar á árunum 1947 til 1969. 701 var skráð sem „ólokið“ en mál hjónanna var sett í flokkinn „ónæg gögn“ sem bendir til að það hafi vantað mikilvæg gögn í málið.

Hjónin vildu fá svör við því hverju þau höfðu lent í. Betty fékk lánaða bók um fljúgandi furðuhluti eftir Donald Keyhoe, sem var í forsvari fyrir helstu samtökin sem rannsökuðu tilkynningar um fljúgandi furðuhluti. Hjónin settu sig síðan í samband við hann og bauð þeim að segja alla söguna. Félagi hans, Walter Webb, ræddi við hjónin í sex klukkustundir og nú fannst þeim að fólk hlustaði á þau og tryði þeim.

En samhliða því að hlustað var á þau virtust rannsakendurnir afhjúpa ómeðvitaðar minningar hjá Betty. Í einni þeirra voru þau leidd upp ramp inn í mállíkan hlut. Þegar inn var komið, voru þau sett í sitthvort herbergið og tilraunir gerðar á þeim af tveimur geimverum. Þegar nál var stungið í nafla Betty fann hún fyrir gríðarlegum sársauka en aðeins í örskotsstund. Önnur geimveran veifaði þá hönd fyrir framan augu hennar og sársaukinn hvarf.

Þegar sálfræðingur í Boston ræddi við þau kom meira í ljós. Betty teiknaði til dæmis kort af stjörnum en leiðtogi geimveranna hafði sýnt henni það í draumi. Kortið sýndi hvar heimapláneta geimveranna var, á braut um stjörnuna Zeta Reticuli. Minningar Barney voru keimlíkar minningum Betty en þó ekki í eins miklum smáatriðum en hann sýndi meiri tilfinningar í samtölunum. Sálfræðingurinn komst að þeirri niðurstöðu að minningar Barney væru bara ímyndum byggð á draumum Betty.

Hjónin ræddu þetta ekki opinberlega fyrr en 1963 þegar þau ræddu við hóp áhugafólks um fljúgandi furðuhluti í Quincy í Massachusetts og við fólk í sama kirkjusöfnuði og þau voru í.

John Luttrell, sem skrifaði fyrir The Boston Herald-Traveler, fékk veður af þessu og birti grein unna upp úr hljóðupptökum  frá fundum hjónanna með fyrrgreindum hópum og upplýsingar frá fólki sem rannsakaði tilkynningar um fljúgandi furðuhluti. Málið vakti þá athygli á landsvísu og síðan á heimsvísu.

Síðan þá hafa upplýsingar um brottnám hjónanna verið uppspretta hugmynda fyrir fjölda bóka, sjónvarpsþátta, kvikmynda og hlaðvarpa.

Hjónin sóttust aldrei eftir frægð, þau vildu bara skilja hvað hafði gerst. Barney lést af völdum hjartaáfalls 1969, 46 ára. Betty lést af völdum lungnakrabbameins 2004, 85 ára að aldri.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 29 mínútum
Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Elskar þú snjó? – Þá eiga þessi persónuleikaeinkenni líklegast við um þig
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Þetta getur gert kraftaverk fyrir líkamann
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn

Mest lesið

Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt
Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Sigurður Ingólfsson er látinn
Nablinn segir frá 250 þúsund króna fjárfestingu sem var sú besta í lífi hans – Þurfti að hugsa sig vel um

Nýlegt

Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Trent fær á baukinn eftir mistök sín um helgina
Fær að halda hundunum sínum eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi gengu of langt
Setur glæsilega eign á sölu – Kostaði meira árið 2011
Ógnaði fólki með hnífi á skemmtistað
Neitaði að taka á sig launalækkun og hættir
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Sérfræðingur segir marga drekka kaffi á röngum tíma dagsins
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum

Ætla ekki að skera undan birninum

Ætla ekki að skera undan birninum
Pressan
Í gær

Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa

Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa
Pressan
Í gær
Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?
Pressan
Í gær

Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 

Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 
Pressan
Í gær
Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?
Pressan
Í gær
Fór í skurðaðgerð eftir heilablóðfall og vaknaði upp með nýjan hreim
Pressan
Í gær

Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið

Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Pressan
Í gær

Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?

Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Pressan
Í gær
Réttargeðlæknir með ótrúlega kenningu um Jeffrey Epstein – Gæti verið á lífi
Pressan
Í gær
Ekki sjóða brokkolí í vatni – Þessi aðferð er miklu betri að sögn kokks
Pressan
Í gær

Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“

Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“
Pressan
Í gær
Þessi matur kemur meltingunni í gang og vinnur gegn hægðatregðu
Pressan
Í gær
Fangavörður Epsteins gúgglaði hann rétt áður en lík hans fannst – Lagði líka dularfullar fjárhæðir í reiðufé inn á bankareikning sinn
Pressan
Í gær
Læknir segir þetta ástæðuna fyrir að þú átt að drekka vatn áður en þú færð þér morgunkaffið
Pressan
Í gær

Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?

Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?
Pressan
Í gær

Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga

Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga
Pressan
Í gær
Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið
Pressan
Í gær

Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína

Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína
Pressan
Fyrir 2 dögum
Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Pressan
Fyrir 2 dögum
Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir

Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Pressan
Fyrir 2 dögum

Húsið sem er glæpavettvangur alla daga – Enginn hefur verið ákærður

Húsið sem er glæpavettvangur alla daga – Enginn hefur verið ákærður
Pressan
Fyrir 2 dögum
Dagmamma fékk þungan dóm eftir harmleik á heimili hennar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?