Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O'Rourke – Hvíldi bölvun á henni?

Sunnudaginn 8. mars 2026 21:30

Heather O'Rourke

Heather O‘Rourke varð heimsþekkt fyrir leik í hryllingsmyndinni „Poltergeist“. Hún lék Carol Anne Freeling. Heather lést 1988, aðeins 12 ára.

Dánarorsök hennar var meðfæddur sjúkdómur í þörmunum. Þrátt fyrir það hafa kenningar verið á lofti um að bölvun hafi hvílt á henni vegna leiks hennar í „Poltergeist“.

Heather lést áður en þriðja kvikmyndin í myndaflokknum var tekin til sýninga í kvikmyndahúsum. Það kynti síðan enn frekar undir umræðunni um að bölvun hvíldi á kvikmyndunum að þrír aðrir leikarar létust á frekar skömmum tíma. Þetta voru þau Dominique Dunne, Will Sampson og Julian Beck.

Í nýrri heimildarmynd „Heather O‘Rourke: She Was Here“, sem kom út í febrúar, ræða fjölskyldur, ættingjar og leikarar úr „Poltergeist“ um hörmungarnar, sem tengjast myndunum, og þá sérstaklega andlát Heather.

Í heimildarmyndinni ræðir systir Heather um hvernig samfélagsmiðlar hafa kynt undir orðrómunum um bölvun og gagnrýnir þá sem tjá sig um þetta án þess að vita hvað gerðist.

„Eitt af því sem við höfum tekið sérstaklega eftir að undanförnu eru þessar athugasemdir, sem hafa verið skrifaðar árum saman á heimasíður og annars staðar, þar sem er talað um Heather. Allir halda að þeir viti meira en mamma okkar og við,“ segir hún í heimildarmyndinni.

Móðir þeirra systra, Kathleen, kemur einnig fram í heimildarmyndinni og tjáir sig um hina meintu „Poltergeistbölvun“.

