Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 

Charles Burton, kallaður Sonny, hefur engan myrt. Engu að síður verður hann tekinn af lífi í Alabama á fimmtudaginn. Þrjátíu ár eru síðan Sonny var dæmdur til dauða út af lagareglu sem kallast „felony murder“.
Helst á þessi regla við þar sem manndráp á sér stað samhliða öðru alvarlegu broti á borð við rán eða innbrot. Segjum sem svo að fjórir menn brjótist saman inn í hús. Á meðan þrír eru að fara ránshendi um húsið fer sá fjórði inn í svefnherbergið og skýtur húsráðendur til bana. Aðeins einn þeirra framdi morðin en samkvæmt „felony murder“-reglunni getur saksóknari gert alla fjóra innbrotsþjófana jafn ábyrga, jafnvel þó að þrír þeirra hafi ekki komið nálægt morðunum. Allir myndu þá hljóta jafn þungan dóm. Þessi regla er mjög umdeild.
Árið 1991 rændi Sonny verslun ásamt fimm samverkamönnum. Einn úr hópnum skaut viðskiptavin til bana. Sonny játaði að hafa komið vopnaður inn í verslunina. Hann stal svo reiðufé úr peningaskáp, flúði svo út og beið eftir hinum við bílinn sem þeir ætluðu að flýja á. Hann var þó ekki einu sinni inni í versluninni þegar einn samverkamanna hans, Derrick DeBruce, skaut viðskiptavin í bakið.
„Ég vissi ekki að það yrði framið morð,“ segir Sonny í samtali við NBC. „Ég hefði komið í veg fyrir það. Ég hjálpaði engum, ég aðstoðaði engann, ég sagði engum að skjóta nokkurn.“
Það þykir nokkuð kaldhæðnislegt að Sonny verði tekinn af lífi á fimmtudaginn fyrir morð þar sem raunverulegi morðinginn þarf aðeins að sæta lífstíðarfangelsi. DeBruce var upphaflega dæmdur til dauða en refsing hans var milduð eftir að dómari komst að því að verjandi hans hefði vanrækt skyldur sínar.
Dóttir mannsins sem lést í ráninu hefur biðlað til stjórnvalda að sýna vægð í málinu. Það geri ekkert til að heiðra minningu föður hennar að taka mann af lífi sem hafði ekkert með morðið að gera. Eins hafa sex aðilar sem sátu í kviðdóminum sem sakfelldi Sonny stigið fram og lýst yfir eftirsjá.
„Dauðarefsingin er of þung fyrir mann sem tók ekki í gikkinn,“ sagði einn úr kviðdóminum við NBC. „Ég lít ekki einu sinni á hann sem vondan mann lengur. Ég var ung og ég tók slæma ákvörðun, alveg eins og hann gerði sem ungur maður. Hann tók slæmar ákvarðanir. Mér finnst ekki að það eigi að dæma hann til dauða fyrir slæma ákvörðun.“