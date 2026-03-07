Fór í skurðaðgerð eftir heilablóðfall og vaknaði upp með nýjan hreim

Tara Livingston var 56 ára þegar hún fékk heilablóðfall. Áfallið hafði þau áhrif að hún átti erfitt með að tala. Hún fékk að sjálfsögðu nauðsynlega umönnun og lyf og tæpu ári eftir áfallið gekkst hún undir aðgerð þar sem læknar skáru hana upp nærri öðru auganu.
Aðgerðin tókst vel en eftirköstin voru hins vegar ansi óvænt. Samkvæmt frétt The Mirror þá vaknaði Livingston upp og byrjaði að tala með rússneskum hreim. Hún hafði aldrei lært rússnesku né komið til Rússlands. Hún sagðist sjálf hafa verið mjög hissa þegar hún heyrði breytta rödd sína og gat með engu móti talað með gamla góða kanadíska hreimnum sínum.
Læknar segja að afar sjaldgæft sé að svona lagað gerist en þó er það ekki alveg óþekkt. Þetta getur gerst þegar taugakerfið verður fyrir áfalli við heilablóðfall, höfuðáverka eða heilaskaða sem hafa áhrif á talsvæði heilans.
Heilkennið hefur ekki í för með sér að sjúklingurinn tali nýtt tungumál, frekar að framburður hans eða ryþminn breytist. Þetta hefur í för með sér að viðkomandi virðist tala með framandi hreim.
Heilablóðfall getur haft áhrif á það flæði í heilanum sem snýr að talsamhæfingunni. Fjallað hefur verið um svipuð tilfelli í læknaritum frá því í upphafi tuttugustu aldarinnar en þau eru samt sem áður mjög sjaldgæf.
Rússneski hreimurinn hefur haft töluverð áhrif á daglegt líf Livingston. Hún segist reglulega vera spurð hvaðan hún sé og að sumir telji hana vera innflytjanda vegna hreimsins. Hún segir að allt þetta geri að verkum að henni finnist hún hafa misst hluta af persónuleika sínum.