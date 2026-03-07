Læknir segir þetta ástæðuna fyrir að þú átt að drekka vatn áður en þú færð þér morgunkaffið

Þetta kemur fram í umfjöllun El Economista sem hefur eftir Francisco O. Rosero, lækni, að það sé mjög skynsamlegt að drekka eitt vatnsglas áður en fyrsti kaffibollinn er drukkinn.
Ástæðan er að eftir nóttina glímir líkaminn oft við smávegis vökvaskort og vatn getur svo sannarlega hjálpað til við að koma jafnvægi á vökvabúskapinn á nýjan leik.
Rosero sagði það að drekka eitt vatnsglas geti undirbúið líkamann betur fyrir koffínið. Hann sagði að maginn sé viðkvæmari á morgnana því slímhimnan hefur ekki fengið mat eða drykk klukkustundum saman og kaffið eykur magasýruframleiðsluna og það er ekki gott fyrir viðkvæma slímhimnu. Það að drekka kaffi getur því valdið bakflæði eða magaverkjum, þetta á líka við um fólk sem þolir venjulega kaffi vel.
Hann ráðleggur fólki einnig að drekka kaffi án mjólkur og sykurs því það sé betra fyrir magann og blóðsykurinn.
Kaffi er ekki vandamál í sjálfu sér, margar rannsóknir hafa sýnt fram á hollustu þess ef það er drukkið í hóflegu magni.
Rosero er alls ekki að segja fólki að hætta að drekka kaffi, heldur bara að breyta því í hvaða röð það drekkur kaffi og vatn á morgnana.