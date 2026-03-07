fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga

Pressan
Laugardaginn 7. mars 2026 11:18

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Breski barnamorðinginn Ian Huntley er látinn vegna áverka sem hann hlaut í árás sem hann varð fyrir í HMP Frankland-fangelsinu í Durham á Englandi fyrir viku síðan.

Árið 2002 myrti Huntley tvær 10 ára gamlar stúlkur, þær Holly Wells og Jessicu Chapman. Var hann dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir voðaverkin.

Sjá einnig: Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega

Eftir árásina lá Huntley þungt haldinn á sjúkrahúsi þar sem honum var haldið sofandi í öndunarvél vegna alvarlegra áverka á höfði. Maðurinn sem er grunaður um að hafa ráðist á hann heitir Anthony Russel en hann er að afplána dóm fyrir þrjú morð. Árásin átti sér stað þar sem Huntley var við vinnu í fangelsinu og beitti árásarmaðurinn járnstöng við verkið. Að sögn heimildarmanns DailyMail var Huntley „tættur í sundur eins og rotta“.

Breska dómsmálaráðuneytið hefur nú staðfest að Huntley lést í morgun, en læknar munu hafa vitað það strax á þriðjudaginn að hann myndi ekki komast aftur til meðvitundar.

Morðin á Holly og Jessicu vöktu gríðarlega athygli á sínum tíma en Huntley var húsvörður í skóla sem stúlkurnar voru í og lokkaði hann þær inn á heimili sitt þar sem hann myrti þær.

Faðir Jessicu, Leslie Chapman, sagði við fjölmiðla eftir að Huntley var sakfelldur árið 2003: „Ég hugsa að hann hafi verið tifandi tímasprengja sem beið þess að springa og báðar stelpurnar okkar voru á röngum stað á röngum tíma. Ég vona að næst þegar ég ber hann augum verði það eins og hvernig við sáum dætur okkar – hann verði í líkkistu.“

Móðir Huntley, Lynda Richards, sat með syni sínum þegar slökkt var á öndunarvélinni í gær eftir að rannsóknir sýndu enga heilavirkni hjá honum. Hún sagði fyrr í vikunni að hún vonaði að sonur hennar myndi bara deyja, enda hefði hann ítrekað orðið fyrir árásum í fangelsinu. Hann hafði áður orðið fyrir árás árið 2005 þar sem annar fangi hellti sjóðandi vatni yfir hann og svo aftur árið 2010 þar sem hann var skorinn á háls.

Lýsingar vitna á árásinni í fangelsinu eru vægast sagt hrottalegar en Russel mun hafa barið Huntley svo fast í höfuðið að járnpípan festist þar eftir seinasta höggið. Huntley var svo skilinn eftir í blóði sínu. Fangaverðir töldu hann látinn en sjúkraliðar fundu lífsmörk og var Huntley komið á sjúkrahús þar sem honum var haldið sofandi.

Að sögn DailyMail var árásarmaðurinn leiddur frá vettvangi árásarinnar í járnum við mikinn fögnuð annarra fanga. „Ég gerði það, mér tókst það. Ég drap hann,“ sagði árásarmaðurinn.

Anthony Russel er þó ekkert ljúfmenni en hann var árið 2022 ákærður fyrir að myrða móður og fullorðinn son hennar og fyrir að nauðga og myrða ólétta konu.

Frankland-fangelsið er frægt fyrir að hýsa marga hrottalegustu glæpamenn Bretlands. Fyrir vikið hefur fangelsið fengið gælunafnið: Skrímslasetrið (e. Monster Mansion). Átök milli fanga eru þar daglegt brauð en að sögn breskra miðla mun Huntley stundum hafa gert í því að espa aðra upp, svo sem með því að glæpast bol merktum knattspyrnuliðinu Manchester United með númerinu 10 á bakhliðinni, en það er eins bolur og fórnarlömb hans klæddust eftir að þær hurfu úr grillveislu og á mynd sem var dreift meðal almennings þegar víðtæk leit fór fram áður en örlög stúlknanna komu í ljós.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega
Pressan
Í gær
Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Pressan
Í gær
Húsið sem er glæpavettvangur alla daga – Enginn hefur verið ákærður

Mest lesið

Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann

Nýlegt

Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?
Trú veðbanka á Íslandi meiri en þó ekki mikil
Tryggði kynfæri sín fyrir meira en 120 milljónir króna
Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Arsenal gæti þurft að framkvæma sársaukafulla sölu á stóru nafni í sumar
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Pressan
Í gær
Óskiljanlegur glæpur móður sem myrti syni sína og kveikti í heimilinu
Pressan
Í gær

Fyrrum herforingi sem hefur verið tengdur við rannsóknir á fljúgandi furðuhlutum er horfinn

Fyrrum herforingi sem hefur verið tengdur við rannsóknir á fljúgandi furðuhlutum er horfinn
Pressan
Í gær
Bandaríkjamenn gerðu prófanir á óhugnanlegu vopni
Pressan
Í gær
Hrollvekjandi myndband úr lyftu vekur athygli
Pressan
Fyrir 2 dögum

Skelfileg atburðarás hófst þegar lögreglumaður stöðvaði hann í umferðareftirliti

Skelfileg atburðarás hófst þegar lögreglumaður stöðvaði hann í umferðareftirliti
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þekktur tannlæknir skotinn til bana af lögreglu – Missti öll tök eftir skilnað

Þekktur tannlæknir skotinn til bana af lögreglu – Missti öll tök eftir skilnað
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fundu lík tveggja stúlkna í ferðatöskum- „Þetta er hræðilegt, skelfilegt“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Sjónvarpsmamman glímir við dularfullan sjúkdóm sem gæti skert hreyfigetu hennar

Sjónvarpsmamman glímir við dularfullan sjúkdóm sem gæti skert hreyfigetu hennar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Skammaði barn í miðju flugi: „Þoli ekki þegar fólk getur ekki alið upp börnin sín“
Pressan
Fyrir 3 dögum
TikTok-ásakanir um morð reyndust dýrkeyptar – Dæmd til að greiða yfir milljarð
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan

Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan
Pressan
Fyrir 3 dögum

Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn

Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn
Pressan
Fyrir 3 dögum
American Idol-keppandi sagður hafa sviðsett harmleik til að leyna ódæðinu – Upptaka úr búkmyndavél vekur óhug
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sauð upp úr þegar viðskiptavinur mætti í Trump-peysu – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið

Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Teppti flugsalernið í 11 klukkustunda flugi fyrir furðulegt athæfi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ríkisstjóri Texas eyddi færslu um árásina á Íran eftir neyðarleg mistök
Pressan
Fyrir 4 dögum

Vopnabúr Írana dregur langt inn í Evrópu – Óttast að hryðjuverkahópar verði virkjaðir

Vopnabúr Írana dregur langt inn í Evrópu – Óttast að hryðjuverkahópar verði virkjaðir
Pressan
Fyrir 4 dögum

Vísindamenn hafa komist að því hvað hræðir veggjalýs mest

Vísindamenn hafa komist að því hvað hræðir veggjalýs mest
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ákærður fyrir morð á eiginkonu sinni – Segist hafa fengið nóg af heilabilun hennar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fékk áfall þegar hann sá hvað leyndist ofan í ruslatunnunni – Sjáðu myndbandið

Fékk áfall þegar hann sá hvað leyndist ofan í ruslatunnunni – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Háskólanemi datt fram úr rúminu og endaði þannig milljónum ríkari – „Þetta var Guð, ekkert annað útskýrir þetta“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Íranir gerðu árás á eina stærstu olíuhreinsunarstöð heims – „Veruleg stigmögnun“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Allt á suðupunkti og Trump heitir hefndum vegna þeirra sem létust

Allt á suðupunkti og Trump heitir hefndum vegna þeirra sem létust
Pressan
Fyrir 5 dögum

Segist hafa leyst ráðgátuna um Bermúdaþríhyrninginn

Segist hafa leyst ráðgátuna um Bermúdaþríhyrninginn
Pressan
Fyrir 5 dögum
Þrjú orð – Trump spyr sömu spurningarinnar hvað eftir annað
Pressan
Fyrir 5 dögum
Þriggja ára stúlka vakti óhug hjá móður sinni – Sagðist muna fyrra líf sitt og nefndi hrollvekjandi dæmi