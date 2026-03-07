Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga

Árið 2002 myrti Huntley tvær 10 ára gamlar stúlkur, þær Holly Wells og Jessicu Chapman. Var hann dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir voðaverkin.
Eftir árásina lá Huntley þungt haldinn á sjúkrahúsi þar sem honum var haldið sofandi í öndunarvél vegna alvarlegra áverka á höfði. Maðurinn sem er grunaður um að hafa ráðist á hann heitir Anthony Russel en hann er að afplána dóm fyrir þrjú morð. Árásin átti sér stað þar sem Huntley var við vinnu í fangelsinu og beitti árásarmaðurinn járnstöng við verkið. Að sögn heimildarmanns DailyMail var Huntley „tættur í sundur eins og rotta“.
Breska dómsmálaráðuneytið hefur nú staðfest að Huntley lést í morgun, en læknar munu hafa vitað það strax á þriðjudaginn að hann myndi ekki komast aftur til meðvitundar.
Morðin á Holly og Jessicu vöktu gríðarlega athygli á sínum tíma en Huntley var húsvörður í skóla sem stúlkurnar voru í og lokkaði hann þær inn á heimili sitt þar sem hann myrti þær.
Faðir Jessicu, Leslie Chapman, sagði við fjölmiðla eftir að Huntley var sakfelldur árið 2003: „Ég hugsa að hann hafi verið tifandi tímasprengja sem beið þess að springa og báðar stelpurnar okkar voru á röngum stað á röngum tíma. Ég vona að næst þegar ég ber hann augum verði það eins og hvernig við sáum dætur okkar – hann verði í líkkistu.“
Móðir Huntley, Lynda Richards, sat með syni sínum þegar slökkt var á öndunarvélinni í gær eftir að rannsóknir sýndu enga heilavirkni hjá honum. Hún sagði fyrr í vikunni að hún vonaði að sonur hennar myndi bara deyja, enda hefði hann ítrekað orðið fyrir árásum í fangelsinu. Hann hafði áður orðið fyrir árás árið 2005 þar sem annar fangi hellti sjóðandi vatni yfir hann og svo aftur árið 2010 þar sem hann var skorinn á háls.
Lýsingar vitna á árásinni í fangelsinu eru vægast sagt hrottalegar en Russel mun hafa barið Huntley svo fast í höfuðið að járnpípan festist þar eftir seinasta höggið. Huntley var svo skilinn eftir í blóði sínu. Fangaverðir töldu hann látinn en sjúkraliðar fundu lífsmörk og var Huntley komið á sjúkrahús þar sem honum var haldið sofandi.
Að sögn DailyMail var árásarmaðurinn leiddur frá vettvangi árásarinnar í járnum við mikinn fögnuð annarra fanga. „Ég gerði það, mér tókst það. Ég drap hann,“ sagði árásarmaðurinn.
Anthony Russel er þó ekkert ljúfmenni en hann var árið 2022 ákærður fyrir að myrða móður og fullorðinn son hennar og fyrir að nauðga og myrða ólétta konu.
Frankland-fangelsið er frægt fyrir að hýsa marga hrottalegustu glæpamenn Bretlands. Fyrir vikið hefur fangelsið fengið gælunafnið: Skrímslasetrið (e. Monster Mansion). Átök milli fanga eru þar daglegt brauð en að sögn breskra miðla mun Huntley stundum hafa gert í því að espa aðra upp, svo sem með því að glæpast bol merktum knattspyrnuliðinu Manchester United með númerinu 10 á bakhliðinni, en það er eins bolur og fórnarlömb hans klæddust eftir að þær hurfu úr grillveislu og á mynd sem var dreift meðal almennings þegar víðtæk leit fór fram áður en örlög stúlknanna komu í ljós.