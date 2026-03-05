fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?

Fimmtudaginn 5. mars 2026 21:30

Richard yngri t.v. og teikning af D.B. Cooper t.h.

Rúmlega hálf öld er síðan hinn alræmdi flugræningi, D.B. Cooper, stökk úr flugvél með 200 þúsund Bandaríkjadali í reiðufé eftir að hafa haldið flugáhöfn og farþegum í gíslingu. Málið hefur aldrei verið upplýst og enn velta menn því fyrir sér hver Cooper var í raun og veru.

Um er að ræða eitt þekktasta sakamál Bandaríkjanna, en það átti sér stað þann 24. nóvember árið 1971 eftir að maður hafði pantað sér flugfar frá Portland til Seattle undir nafninu Dan Cooper.

Skömmu eftir flugtak rétti maðurinn einni flugfreyjunni miða þar sem hann sagðist vopnaður sprengju og krafðist fjögurra fallhlífa ásamt 200 þúsund Bandaríkjadala, sem hann fékk afhent eftir að flugvélin hafði lent í Seattle. Maðurinn hleypti þá farþegum út en krafðist þess að nokkrir úr áhöfninni yrðu eftir og að vélinni yrði flogið til Mexíkó.

Einhvers staðar á milli Seattle og Reno stökk maðurinn úr vélinni og þrátt fyrir mikla leit tókst lögreglu aldrei að hafa hendur í hári hans.

Árið 2024 birtist svo frétt hjá the U.S. Sun sem vakti mikla athygli. Þar hélt maður að nafni Richard McCoy III því fram að hann vissi deili á flugræningjanum alræmda. D.B. Cooper hefði nefnilega verið faðir hans.

McCoy hafði þetta eftir móður sinni sem hafði játað fyrir börnum sínum að hafa hjálpað föður þeirra heitnum að skipuleggja ránið eða í raun ránin tvö.

Móðirin hélt því fram að faðir McCoy og nafni, Richard Floyd McCoy yngri, hefði framið D.B. Cooper-ránið með hennar aðstoð. Ári síðar, í apríl 1972, hafi hann reynt að endurtaka leikinn en það gekk ekki betur en svo að hann var handtekinn þremur dögum eftir ránið og dæmdur í 45 ára fangelsi. Eftir að hafa afplánað tvö ár strauk hann úr fangelsinu en var í kjölfarið skotinn til bana af lögreglu.

Richard III segist hafa ákveðið að halda þessu leyndu á meðan móðir hans væri á lífi. Hún lést í desember árið 2020. Richard hefur boðið alríkislögreglunni (FBI) að nota erfðaefni sitt til að upplýsa þetta alræmda sakamál.

Ránið sem faðir Richards var sakfelldur fyrir átti sér vissulega stað. Richard yngri bókaði sér miða frá New Jersey til Los Angeles þann 7. apríl árið 1972 undir dulnefninu James Johnson. Skömmu eftir flugtak tók áhöfnin eftir því að Richard hélt á handsprengju. Hann tók síðar upp skammbyssu og afhenti flugfreyju umslag sem innihélt fyrirmæli -ræninginn vildi fjórar fallhlífar og 500 þúsund Bandaríkjadali í reiðufé. Eftir að vélinni var lent og Richard hafði fengið peningana hleypti hann farþegunum út en skipaði hluta af áhöfninni að verða eftir og koma vélinni aftur í loftið. Eftir að vélin var komin á loft beið Richard eftir góðum tíma, tók fallhlíf og stökk út.

FBI hafa ekki staðfest að Richard yngri hafi í raun verið D.B. Cooper, jafnvel þó að margt bendi til þess að það sé rétt. Þetta er enda ekki í fyrsta sinn sem fólk telur sig hafa borið kennsl á flugræningjann alræmda.

Uppgjafahermaðurinn Duane L. Weber mun hafa játað það fyrir eiginkonu sinni á dánarbeðinu að hann væri D.B. Cooper og að sögn eiginkonu hans kom það henni ekki á óvart. Fingraför hans pössuðu þó ekki við fingraför D.B. Cooper.

Annar uppgjafahermaður, Barbara Dayton, mun eins hafa játað að vera D.B. Cooper fyrir vini sínum. Hún hafi framið ránið alræmda skömmu eftir að hún varð fyrsta trans konan til að gangast undir kynleiðréttingu árið 1969. Hún hafi verið að hefna sín á flugiðnaðinum fyrir að hafa neitað henni um flugleyfi. Þegar Barbara komst þó að því að enn væri hægt að sækja hana til saka fyrir málið tók hún játningu sína til baka og sagðist hafa verið að ljúga.

Maður að nafni Greg Gossett greindi frá því árið 2008 að þegar hann fagnaði 21 árs afmæli sínu hafi faðir hans, William Pratt Gossett, afhent honum lykilinn að bankahólfi og sagt að þar geymdi hann góssið úr D.B. Cooper-ráninu.

Þetta eru aðeins fáein dæmi um þá aðila sem hafa sjálfir haldið því fram að þeir séu D.B. Cooper eða montað sig af því við vini og vandamenn. Staðreyndin er þó enn sú að málið er enn óupplýst þó svo að mörgum þyki Richard yngri vera frekar sannfærandi sakborningur í ljósi þess að hann var staðinn að, og dæmdur fyrir, mjög sambærilegt flugrán.

 

