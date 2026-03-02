Þrjú orð – Trump spyr sömu spurningarinnar hvað eftir annað

„J.D. eða Marco?“ er umrædd spurning og því ekki annað að heyra en Trump sé farinn að hugsa um hvað taki við eftir að hann lætur af völdum eftir tæp þrjú ár.
Axios hefur eftir fimm heimildarmönnum í stjórn Trump að hann hafi spurt ráðgjafa sína og trúnaðarmenn að þessu og geri það sífellt oftar.
Þetta snýst auðvitað um hver eigi að taka við af Trump og vera forsetaframbjóðandi Repúblikanaflokksins haustið 2028. Verður það núverandi varaforseti J.D. Vance eða Marco Rubio utanríkisráðherra.
Axios hefur eftir heimildarmönnunum að Trump vilji frekar Vance en hins vegar hafi hann að undanförnu hrósað Rubio sífellt meira, bæði opinberlega og í einkasamtölum.
Rubio er utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi og því kemur hann oftar fyrir í fjölmiðlum en Vance varaforseti.