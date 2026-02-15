Pútín og Kim senda konur í lagervinnu og launin fara beint til einræðisstjórnarinnar

Þær eiga að vinna á risastórum lager rússneska netsölufyrirtækisins Wildberrie‘s. Laun þeirra eru svo lág að þau hverfa eiginlega áður en þau ná á áfangastað. Express skýrir frá þessu.
Konurnar voru sendar til Rússlands samkvæmt samningi sem Vladímír Pútín, Rússlandsforseti, og Kim Jong-un, einræðisherra í Norður-Kóreu, gerðu.
Rússneski miðillinn VChK OGPU segir að norðurkóreskir karlmenn fylgi konunum og sjá til þess að þær yfirgefi ekki híbýli sín né tali við rússneskt samstarfsfólk sitt.
Rússneskt starfsfólk lagersins fær að jafnaði sjö til tíu þúsund rúblur fyrir eina vakt, það svarar til 1.300 til 1.600 íslenskra króna. Norðurkóresku konurnar fá ekki svo mikið því þær verða að sætta sig við um 3.500 rúblur en það svarar til um 560 íslenskra króna. Stærsti hluti launa þeirra rennur beint í vasa norðurkóresku einræðisstjórnarinnar.