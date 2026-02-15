B-manneskjur gætu verið í aukinni hættu á að fá hjartasjúkdóma

Í nýrri rannsókn var munurinn á A- og B-manneskjum rannsakaður. Notast var við gögn um 300.000 miðaldra og eldra fólks frá UK Biobank. Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu Journal of the American Heart Association að sögn Health Day.
Þátttakendunum var skipt í hópa eftir því hvenær þeir voru vanir að fara í háttinn. Lítill hópur lýsti sér sem B-manneskjum, aðrir sem A-manneskjum og enn aðrir mitt á milli.
Vísindamennirnir segja að hjartaheilbrigði B-manneskjanna hafi oftar verið verra en hjá hinum.
Sina Kianersi, aðalhöfundur rannsóknarinnar, sagði í fréttatilkynningu að B-manneskjur tileinki sér almennt síðri venjur en aðrir.
B-manneskjur reyndust vera líklegri til að fá hjartaáfall og blóðtappa en fólk með venjulegar svefnvenjur. A-manneskjur komu aðeins betur út í þessu samhengi.
Rannsóknin leiddi einnig í ljós að 75% af hinni auknu áhættu B-manneskja átti rætur að rekja til lífsstíls þeirra því þær reyktu meira og mataræði þeirra var óhollara.