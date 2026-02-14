fbpx
Laugardagur 14.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Fundu greinileg tengsl – Fólk í blóðflokki B eldist hægar

Pressan
Laugardaginn 14. febrúar 2026 07:30

Blóðflokkurinn skiptir máli. Mynd úr safni

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Öldrunarferli líkamans snýst ekki bara um tíma heldur er þetta flókin blanda erfða, heilbrigðis, vana og umhverfis.

Ný rannsókn hefur leitt í ljós að enn einn þáttur kemur við sögu en hefur þó ekki mikil áhrif. Í rannsókninni, sem hefur verið birt í Planet Today, er B blóðflokkurinn tengdur við hægara öldrunarferli af því að líkaminn virðist gera við frumur og vefi á áhrifaríkari hátt en hjá fólki í öðrum blóðflokkum. Earth skýrir frá þessu.

Höfundar rannsóknarinnar segja að það hversu hratt er gert við frumurnar og vefina geti þýtt að uppsöfnun frumuskaða verði hægari.

Kenningin er að með tímanum geti þetta seinkað ákveðnum líkamlegum áhrifum öldrunar, til dæmis hrukkumyndun og slaka á húðinni. En áhrifin af þessu eru þó sögð vera takmörkuð og að lífsstíll ráði mestu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Fundu greinileg tengsl – Fólk í blóðflokki B eldist hægar
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Veitingastaður birtir ótrúlegt myndband: Lagðist ansi lágt til að fá matinn frítt
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Svipta hulunni af frönskum kennara sem hefur ferðast um heiminn og misnotað drengi áratugum saman
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Misnotaði börn eftir að hann var náðaður af Trump – Reyndi að múta þolanda með bótum frá ríkisstjórninni
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Auglýsing i Ofurskálinni vakti óhug og harða gagnýni – „Ég hef aldrei séð auglýsingu rústa orðspori fyrirtækis áður“
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Læknir sem var viðstaddur krufninguna á Epstein segir að hann hafi verið kyrktur

Mest lesið

Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Vendingar í máli mannsins sem steinrotaði vin sinn óvart
Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“
Birtir hjartnæma mynd frá kveðjustundinni
Vilborg segir hugmyndina skelfilega – „Myndir þú vilja láta bjóða þér þetta?“

Nýlegt

Fór í hart vegna meðferðarheimilis – Hefur ekkert á móti starfseminni en tryggja þurfi betur öryggi og vandaðri málsmeðferð
Svona komst hún að því að eiginmaður hennar byrlaði henni og nauðgaði auk 50 annarra karlmanna
Umdeild þáttaröð um hjónin frægu sem hlutu sviplegan dauðdaga – Ein þekktasta fjölskylda heims ósátt
Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni rifjar upp erfiða tíma – Smitaðist af varasamri veiru í vinnunni en fékk lítinn stuðning
Gætu bjargað honum úr erfiðri stöðu
Óðinn Svan var ekki lengi verkefnalaus – Þetta tekur við eftir að hann hætti á RÚV
Selja og með opið hús á Valentínusardag
Vildi rifta kaupum á hestinum Grút vegna meints galla
Steven Spielberg gaf 3 milljónir í söfnun fyrir fjölskylduna
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Baðst afsökunar en það dugði ekki til – Tekinn af lífi 20 árum eftir ódæðisverkið
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum

Vendingar í máli mannsins sem steinrotaði vin sinn óvart

Vendingar í máli mannsins sem steinrotaði vin sinn óvart
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
FBI birtir nýjar upplýsingar um mannræningjann og hækkar verðlaunaféð
Pressan
Í gær
Dæmdur í annað sinn fyrir að drepa manneskju
Pressan
Í gær

Fór óvart um borð í ranga flugvél – Áttaði sig í miðju flugi að hann var á leið í aðra heimsálfu

Fór óvart um borð í ranga flugvél – Áttaði sig í miðju flugi að hann var á leið í aðra heimsálfu
Pressan
Í gær

Fyrrum yfirmaður FBI tjáir sig óhugnanlegt myndband af meintum ræningja Nancy Guthrie – „Þetta virkar bara frekar furðulegt“

Fyrrum yfirmaður FBI tjáir sig óhugnanlegt myndband af meintum ræningja Nancy Guthrie – „Þetta virkar bara frekar furðulegt“
Pressan
Í gær
Vonsvikinn með veganmáltíð í rándýru flugi – „Versta máltíð sem ég hef nokkurn tíma fengið“
Pressan
Í gær

Andrés hefur ekki borgað penný til baka af láninu fyrir sáttagreiðslunni til Virginia Guiffre

Andrés hefur ekki borgað penný til baka af láninu fyrir sáttagreiðslunni til Virginia Guiffre
Pressan
Í gær
Þingmaður leitaði að nafni Trump í óritskoðuðu Epstein-skjölunum – Leitin skilaði rúmlega milljón niðurstöðum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ný og sláandi réttarrannsókn segir að Kurt Cubain hafi verið myrtur – „Þetta var morð. Við þurfum að gera eitthvað í þessu“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Samverkakona Epsteins segir að 25 karlmenn hafi gert þöggunarsamninga við þolendur

Samverkakona Epsteins segir að 25 karlmenn hafi gert þöggunarsamninga við þolendur
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust

„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust
Pressan
Fyrir 2 dögum
Dæmdur til dauða fyrir að myrða kærustuna sína og fjögurra ára dóttur hennar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fyrrum yfirmaður hjá FBI efast um að Nancy Guthrie hafi verði rænt – „Ég er mjög tortrygginn“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Stórhættulegur brennuvargur handtekinn á Tenerife – Grunaður um að kveikja í 14 ökutækjum

Stórhættulegur brennuvargur handtekinn á Tenerife – Grunaður um að kveikja í 14 ökutækjum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Rifrildi feðgina um Donald Trump endaði með hryllilegum hætti
Pressan
Fyrir 3 dögum
Írskur maður fastur í martröð ICE – „Eins og fangabúðir, algjört helvíti“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hafði miklar áhyggjur eftir að hafa verið handtekinn fyrir morð – „Ég mun missa af GTA 6“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Símtal Trump við lögreglu árið 2006 afhjúpað í Epstein-skjölunum – „Guði sé lof að þið ætlið að stoppa hann“

Símtal Trump við lögreglu árið 2006 afhjúpað í Epstein-skjölunum – „Guði sé lof að þið ætlið að stoppa hann“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Ákærður fyrir að geyma dauða hvolpa og unga konu í flutningabíl

Ákærður fyrir að geyma dauða hvolpa og unga konu í flutningabíl
Pressan
Fyrir 4 dögum
Steinrotaði vin sinn óvart og dyraverðirnir skellihlógu – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hrottalegt mál fyrir dómi í Austurríki – Foreldrar sakaðir um ótrúlega grimmd

Hrottalegt mál fyrir dómi í Austurríki – Foreldrar sakaðir um ótrúlega grimmd
Pressan
Fyrir 4 dögum
Plataði hóp ófrískra kvenna til að sýna á sér brjóstin
Pressan
Fyrir 4 dögum
Gerði allt brjálað þegar hann lagði til að fluttar yrðu inn konur til að auka fæðingartíðnina
Pressan
Fyrir 4 dögum

Rússar með mann í haldi sem er grunaður um skotárásina

Rússar með mann í haldi sem er grunaður um skotárásina
Pressan
Fyrir 5 dögum

Á að leyfa köttum og hundum að sofa upp í? – Þetta segir dýralæknir

Á að leyfa köttum og hundum að sofa upp í? – Þetta segir dýralæknir
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ný rannsókn sýnir að skjánotkun getur haft jákvæð áhrif
Pressan
Fyrir 5 dögum
Þetta áttu að gera fyrst á morgnana til að vera glaður allan daginn