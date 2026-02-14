Fundu greinileg tengsl – Fólk í blóðflokki B eldist hægar

Ný rannsókn hefur leitt í ljós að enn einn þáttur kemur við sögu en hefur þó ekki mikil áhrif. Í rannsókninni, sem hefur verið birt í Planet Today, er B blóðflokkurinn tengdur við hægara öldrunarferli af því að líkaminn virðist gera við frumur og vefi á áhrifaríkari hátt en hjá fólki í öðrum blóðflokkum. Earth skýrir frá þessu.
Höfundar rannsóknarinnar segja að það hversu hratt er gert við frumurnar og vefina geti þýtt að uppsöfnun frumuskaða verði hægari.
Kenningin er að með tímanum geti þetta seinkað ákveðnum líkamlegum áhrifum öldrunar, til dæmis hrukkumyndun og slaka á húðinni. En áhrifin af þessu eru þó sögð vera takmörkuð og að lífsstíll ráði mestu.