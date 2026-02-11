„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust

Umfjöllun um Epstein-skjölin svokölluðu hefur tröllriðið allri opinberri umræðu undanfarin misseri. Valdamenn um víða veröld eru margir hverjir í miklum vandræðum eftir að flett var ofan af samskiptum þeirra við níðinginn alræmda og leitt til afsagna, mannorðsmissis og jafnvel hjónaskilnaða.
Það kom þó fæstum Kanada-mönnum á óvart að í skjölunum er minnst á tískumógúlinn og milljarðamæringinn Peter J. Nygård en sá er alræmdur níðingur í heimalandi sínu en réttvísin náði loks í skottið á honum þegar hann var dæmdur í 11 ára fangelsi, árið 2024, fyrir margvísleg brot gegn fjórum konum en þá var Nygård 83 ára gamall.
Sumt í sögu kanadíska níðingsins minnir um margt á Epstein sjálfan en Nygaard hefur áratugum saman verið sakaður um viðurstyggilegt kynferðis ofbeldi gagnvart konum.
Þá átti hann líkt og Epstein sitt eigið lúxusafdrep í karabíska hafinu, nánar tiltekið á Bahamas-eyjum. Ástæðan fyrir veru hans í skjölunum tengdist einmitt því afdrepi, þangað hafði Nygaard boðið hinum alræmda Andrew Mountbatten-Windsor og höfðu yfirvöld mikinn áhuga á því að taka skýrslu af prinsinum fyrrverandi í sakamáli gegn Nygaard. Um þann áhuga yfirvalda hafði Epstein gögn í fórum sínum enda náinn vinur hins konungsborna.
Rétt eins og Epstein naut aðstoðar Ghislaine Maxwell til að finna fórnarlömb þá átti Nygaard sér uppáhalds kærustu, Suelyn Medeiros, sem gegndi sama hlutverki og var launað ríkulega fyrir.
Peter J. Nygård er fæddur í Helsinki árið 1941 og var nefndur Pekka Juhani Nygård. Foreldrar hans fluttu búferlum til Kanada, nánar tiltekið Winnipeg, árið 1952 og þar tók hann upp vestrænna nafn.
Hann nam viðskiptafræði í háskóla ytra og stofnaði árið 1967, fata- og tískufyrirtækið Nygård International, sem hann byggði smátt og smátt upp í sannkallað stórveldi. Líklegt verður að telja að Nygård hafi valið sér þennan bransa til að komast í valdastöðu gagnvart ungum konum en sem forstjóri fyrirtækisins hafði hann drauma margra og örlög í hendi sér.
Strax árið 1968 var Nygård fyrst kærður fyrir kynferðisbrot í Winnipeg en málið var látið niðurfalla vegna þess að brotaþolinn neitaði að bera vitni. Það varð endurtekin saga hjá Nygård sem alltaf virtist komast upp með glæpi sína. Hann misnotaði barnungar stúlkur, iðulega í viðkvæmri stöðu, með með því að lofa þeim fyrirsætuferli og gulli og grænum skógum.
Enginn veit með vissu hve mörg fórnarlömbin voru en árið 2021 höfðu 57 konur hópmálsókn gegn Nygaard fyrir margvísleg kynferðisbrot.
Nygård komst lengi vel upp með öll afbrotin og auður hans óx. Árið 1987 keypti hann glæsilega lóð við Lyford Cay á Bahamaseyjum og reisti sér þar 14 þúsund fermetra lúxusvillu. Ekkert var til sparað og mikið var lagt upp úr aðstöðu til skemmtanahalds. Nygård hafði unun af því að fá ríka og valdamikla einstaklinga í heimsókn og þá voru skipulögð villt partý með léttklæddum ungum konum. Meðal gesta Nygård í gegnum árin voru Sean Connery, Michael Jackson, Robert De Niro, George W. Bush að ónefndum Andrew fyrrverandi prins sem heimsótti níðinginn ásamt eiginkonu sinni Söruh Ferguson og dætrunum, Beatrice og Eugenie.
Nygård virðist hafa haldip uppi svipaðri starfsemi og Epstein. Áðurnefnd kærasta hans, Instagram-módelið Suelyn Medeiros, sem er fædd árið 1986, er sögð hafa hjálpað til við að sannfæra ungar konur um að hitta auðkýfinginn, iðulega í villunni á Bahamaseyjum og veita honum kynferðislega greiða.
Þá eru ýmsar samsæriskenningasíður uppfullar af kenningum um að Nygård hafi verið heltekinn af því að halda sér ungum með hjálp stofnfruma, sér í lagi úr nýburum. Þannig hafi hann viljað greiða ungum konum fyrir að verða óléttar eftir sig, neyða þær svo í fóstureyðingu og stofnfrumur svo teknar úr hinu látna fóstri.
Eins lagði hann mikið upp úr því að fjölga sér, eins og aðrir ónefndir milljarðaramæringar í dag virðiast hafa mikinn áhuga á, en Nygård á tíu börn með átta barnsmæðrum.
Nygård virðist hafa komist upp með ótrúlega glæpi í meira en fjóra áratugi en loks tókst klóm réttvísinnar að læsa sig í hann. FBI hóf að rannsaka hann vegna mansalsásakanna árið 2015 og fjórum árum síðar hófu yfirvöld á Bahamaseyjum rannsókn eftir að sex ónefndar konur höfðu sakað hann um kynferðisbrot.
Flóðgáttir opnuðust af kærum og eins og áður segir hafa 57 konur stigið fram til að taka þátt í hópmálsókn gegn níðingum. Þá var hann loks dæmdur árið 2023 af dómstól í Toronto fyrir kynferðisbrot gegn fjórum konum, á aldrinum 16 ára til 28 ára, og úrskurðaður í 11 ára fangelsi árið 2024. Nygård er í dag 84 ára gamall og má búast við því að hann muni eyða ævinni á bak við lás og slá en að auki mun hann þurfa að eyða ófáum dögum í réttarsölum næstu árin því málin gegn honum hrannast upp.
Einn sonur Nygård, Kai Zen Bickle, fagnaði fangelsisdóminum yfir föður sínum. „Hann hefur nýtt sér viðskiptahæfileika sína til illvirkja, með því að níðast á öðrum,“ sagði sonurinn.