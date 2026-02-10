fbpx
Þriðjudagur 10.febrúar 2026

Símtal Trump við lögreglu árið 2006 afhjúpað í Epstein-skjölunum – „Guði sé lof að þið ætlið að stoppa hann“

Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 10:19

Fyrrum lögreglustjóri í Flórída, sem rannsakaði níðinginn Jeffrey Epstein mörgum árum áður en hann var handtekinn og mál hans alræmt, segist hafa fengið símtal frá Donald Trump Bandaríkjaforseta þar sem Trump þakkaði lögreglunni fyrir að ætla að afhjúpa níðinginn. Umrædd rannsókn hófst árið 2005 og lauk með sátt þar sem Epstein játaði sök að hluta gegn því að þurfa ekki að svara til saka fyrir dómstólum. Epstein var dæmdur í 18 mánaða fangelsi fyrir að hafa keypt vændi af ólögráða ungmenni og var hann skráður á skrá yfir kynferðisbrotamenn.

ABC News greina nú frá því að Donald Trump hafi á rannsóknartímanum rætt við Michael Reiter, þáverandi lögreglustjóra, en upplýsingar um símtalið má finna í Epstein-skjölunum sem dómsmálaráðuneytið birti nýlega. Símtalið átti sér stað í júlí árið 2006.

„DONALD TRUMP sagði Reiter að hann hafi vísað EPSTEIN á dyr klúbbs síns. TRUMP hringdi til [skrifstofu lögreglunnar í Palm Beach] til að segja: „Guði sé lof að þið ætlið að stoppa hann, allir vita að hann hefur stundað þetta“.“

Trump mun hafa tekið fram að allir í New York borg væru meðvitaðir um að Epstein væri ógeð, en benti Trump lögreglu á að beina spjótunum að samverkamanni Epsteins og viðskiptafélaga, Ghislaine Maxwell, en hún situr nú í 20 ára fangelsi fyrir sinn hlut í brotum níðingsins.

„TRUMP sagði [Reiter] að hann hafi eitt sinn verið í kringum EPSTEIN þegar unglingar voru viðstaddir og Trump hafi: „rokið út eins og skrattinn væri á hælum mér“. TRUMP var einn þeirra fyrstu til að hafa samband við lögreglu eftir að fólk komst að því að EPSTEIN væri til rannsóknar.“

 

