Bjóða upp á bollu sem kostar 9.500 krónur – „Guð minn góður. Heimskulegra verður það ekki“

Danska lúxushótelið D‘Anglaterre í Kaupmannahöfn slær nú samt örugglega mörg met þetta árið með bollu sem það hefur á boðstólum fyrir bolludaginn. Hún kostar sem svarar til 9.500 króna.
Hótelið vakti töluverða athygli á síðasta ári þegar það bauð upp á bollu sem kostaði sem svarar til um 6.500 króna og þótti þá mörgum nóg um.
Bollan inniheldur tröfflur, smjör, sykur, saltkaramellur, heslihnetur, vanillukrem og pralín með vanillu og heslihnetum. Ekstra Bladet skýrir frá þessu og segir bollan sé eiginlega frekar ávísun á einstaka upplifun en hefðbundinn bakstur.
Ekki hefur staðið á viðbrögðum fólks á samfélagsmiðlum. Flestir hrista bara höfuðið yfir þessu, hlæja og ranghvolfa augunum.
Eða eins og einn skrifaði: „Guð minn góður. Heimskulegra verður það ekki.“