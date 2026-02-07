Sefur þú of mikið? – Það er ekki gott fyrir heilann

Bandarískir vísindamenn rannsökuðu svefnvenjur tæplega 2.000 manns á aldrinum 27 til 85 ára. Þeir sem sváfu lengur en níu klukkustundir stóðu sig verr á minnisprófum og þegar kom að skipulagningu og rúmfræðilegri skynjun.
Fólk, sem sefur mikið, skýrir oft frá einkennum þunglyndi. Svefn getur því verið áhættuþáttur fyrir andlega afturför hjá fólki sem glímir við þunglyndi að sögn Vanessa Young, aðalhöfundar rannsóknarinnar.
Vísindamennirnir komust að því að neikvæð áhrif langs svefns voru mest hjá fólki með þunglyndiseinkenni, óháð því hvort það notaði þunglyndislyf.
Það var aðeins fólk, sem tók þunglyndislyf án þess að sýna þunglyndiseinkenni, sem fann ekki fyrir neinum áhrifum af að sofa lengi.
Fullorðnum er almennt ráðlagt að sofa í sjö til níu klukkustundir á sólarhring. Frávik í báðar áttir hafa þau áhrif að athyglisgáfan minnkar, minnisvandamál gera vart við sig og það verður erfiðara að skipuleggja hluti og hafa stjórn á hvötum sínum.