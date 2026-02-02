Maðurinn sem kynnti Mette-Marit og Epstein – „Hún er svolítið klikkuð“

Um fátt hefur verið fjallað meira um í fréttum á Norðurlöndum en samskipti Mette-Marit krónprinsessu Noregs við barnaníðinginn alræmda Jeffrey Epstein. Krónprinsessan hefur legið undir ámæli fyrir það sem fram hefur komið í hinum svokölluðu Epstein-skjölum um samband þeirra. Kallað er eftir því í Noregi að Mette-Marit geri hreint fyrir sínum dyrum og sagt að þær skýringar sem hún hafi hingað til gefið dugi einfaldlega ekki til. Maðurinn sem kynnti þau upphaflega er sagður hafa tjáð Epstein að Mette-Marit væri ekki dæmigerður meðlimur í konungsfjölskyldu og hún væri „svolítið klikkuð.“
Samkvæmt umfjöllun TV2 í Danmörku sendi króatíski læknirinn Boris Nikolic Epstein árið 2011 tölvupóst en sá fyrrnefndi hafði þá kynnst Mette-Marit á ráðstefnu alþjóðaefnahagsráðsins í Davos í Sviss. Mun Nikolic hafa sagt í póstinum að hann yrði að kynna prinsessuna fyrir Epstein síðar á árinu. Hún væri frábær, ekki eins og kóngafólk væri flest og „svolítið klikkuð“ (e. twisted). Heimildum ber þó ekki saman um hvort það var Nikolic eða Epstein sjálfur sem lét þessi orð falla.
Nikolic, sem er læknir og fjárfestir, var á þessum tíma sérlegur ráðgjafi auðjöfursins Bill Gates sem vann þá að því að efla læknisþjónustu á fátækustu svæðum heims. Nikolic hætti hins vegar störfum fyrir Gates árið 2014 eftir að kastaðist í kekki á milli þeirra. Þegar Epstein lést árið 2019 varð Nikolic skiptastjóri dánarbús hans. Nikolic hefur starfað við kennslu í læknisfræði í Bandaríkjunum og komið að rekstri margra líftæknifyrirtækja.
Eins og þau tölvupóstsamskipti milli Mette-Marit og Epstein, sem opinberuð hafa verið í Epstein-skjölunum og fjallað hefur verið um í fjölmiðlum síðustu daga, bera með sér þá hefur Nikolic bersýnilega tekist að koma á kynnum þeirra. Tölvupóstsamskiptin hófust á árinu 2011 en þá þegar hafði Epstein hlotið dóm fyrir kynferðisbrot gegn barni. Krónprinsessan hefur beðist afsökunar á samskiptunum og sagst ekki hafa gert sér grein fyrir umfangi brota hans. Samt sagði í hún fyrsta pósti sínum til Epstein að hún hefði slegið nafni hans inn í leitarvél Google og það myndi ekki líta vel út af það fréttist að þau ættu í samskiptum.
Ofan á afhjúparnir um samskipti hennar og Epstein hefur Mette-Marit og konungsfjölskyldan staðið frammi fyrir því að sonur hennar af fyrra hjónabandi Marius Borg Høiby hefur framið margvísleg afbrot en hann var fyrr í dag dæmdur í fjögurra vikna síbrotagæslu eftir að hafa verið handtekinn í gær fyrir líkamsárásir, að ógna fólki vopnaður hnífi og að brjóta gegn nálgunarbanni. Marius átti að mæta fyrir dóm á morgun en hann er ákærður í 38 liðum fyrir meðal annars nauðganir.
Marius átti 29 ára afmæli fyrir um hálfum mánuði. Hann kemur nokkuð við sögu í tölvupóstsamskiptum móður sinnar við Jeffrey Epstein en þegar Marius varð 15 ára árið 2012 spurði móðir hans Epstein hvort það væri óviðeigandi að gefa syni sínum plaköt með nöktum konum í afmælisgjöf.
Epstein og Mette-Marit skiptust reglulega á tölvupóstum frá 2011 og þar til slitnaði upp úr samskiptum þeirra árið 2014. Krónprinsessan var oft persónuleg í póstunum og sagðist leiðast að sinna konunglegum skyldum sínum.
Mette-Marit hefur ekki tjáð sig opinberlega nema skriflega og þá beðist afsökunar á samskiptum sínum við Jeffrey Epstein.
Í pistli á vef norska ríkisútvarpsins, NRK, skrifar Inger Merete Hobbelstad fréttakona hjá miðlinum að með þessu sé krónprinsessan að beita nálgun í almannatengslum sem sé mikið beitt þegar hneykslismál komi upp hjá kóngafólki. Gefa stuttar og almennar útskýringar og bíða svo þangað til mesta stormviðrið er gengið niður.
Konungshöllin hefur sagt að frekari útskýringa sé ekki að vænta að sinni en Hobbelstad segir það vart ganga til lengdar að svara engu frekar. Til þess sé um of alvarlegt mál að ræða og í raun sé eina lausnin að Mette-Marit komi fullkomlega hreint fram og leggi öll spilin, varðandi samskipti sín við þennan einn alræmdasta barnaníðing heims, á borðið. Hobbelstad virðist taka undir með Jonas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs um að krónprinsessan hafi sýnt af sér dómgreindarbrest með samskiptum sínum við Epstein. Mette-Marit hafi ekki þurft neitt efnislega frá Epstein og konungsfjölskyldan geti ekki hleypt hverjum sem er að sér. Krónprinsessan njóti enn velvilja meðal norsku þjóðarinnar en hún verði að sýna það að hún skilji hversu djúpstæður þessi vandi sé.