Birta myndband af því þegar lögreglumenn ruddust inn og handtóku Lucy Letby

Letby var handtekin þann 3. júlí 2018 í tengslum við rannsókn bresku lögreglunnar á óútskýrðum dauðsföllum og alvarlegum veikindum nýbura á vökudeild Chester-sjúkrahússins á Englandi á árunum 2015 og 2016.
Árið 2023 var hún dæmd fyrir morð á sjö nýburum og tilraun til að drepa sjö til viðbótar. Átti hún að hafa sprautað lofti inn í blóðrás nýburanna sem hafi orðið þeim að aldurtila. Letby var að lokum dæmd í lífstíðarfangelsi, en þrátt fyrir það hafa ýmsir sérfræðingar efast um sönnunargögn málsins.
Netflix-heimildarmyndin fjallar um rannsóknina á glæpum hennar, en hún mun einnig innihalda brot úr lögregluyfirheyrslum, viðtöl við rannsóknarlögreglumenn og viðtal við móður eins fórnarlambsins. Mun þetta vera í fyrsta sinn sem aðstandandi fórnarlambs tjáir sig í sjónvarpsviðtali.
Í stiklu myndarinnar, sem ber heitið Investigation of Lucy Letby og var birt í gær, sést Letby liggja í rúminu sínu, augljóslega ringluð, þegar lögreglumaður les henni réttindi hennar og handtekur hana.
Myndefnið, sem tekið var með líkamsmyndavél lögreglumanns, sýnir einnig hvernig hún er leidd út úr húsi sínu í Blacon-hverfinu í Chester, enn klædd bleikum náttfötum og gráum flís-slopp. Í öðru broti sést Letby gráta þegar hún er sett í handjárn og kyssa einn af köttum sínum bless áður en hún er leidd á brott.
Myndin verður frumsýnd um allan heim á Netflix miðvikudaginn 4. febrúar næstkomandi.
Letby, sem er 36 ára, afplánar nú 15 lífstíðardóma án möguleika á reynslulausn eftir að hún var sakfelld fyrir morð á sjö ungbörnum og tilraun til morðs á sjö til viðbótar. Á þriðjudag var staðfest að hún muni ekki sæta frekari ákærum vegna annarra dauðsfalla sem lögregla hafði rannsakað. Letby hefur ætíð haldið fram sakleysi sínu.
Eins og DV fjallaði um í fyrra hafa sérfræðingar efast um sekt Letby. Teymi fjórtán sérfræðinga rannsakaði málið og komst hópurinn að þeirri niðurstöðu að ekkert benti til þess að Letby hefði gerst sek um að hafa myrt börnin og að andlát þeirra mætti rekja til vanrækslu og lélegrar umönnunar á spítalanum.
Hér má sjá stiklu úr myndinni: