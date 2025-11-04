Vilja að sænska ríkið fái leyfi til að búa til barnaklám

Dómsmálaráðherra Svíþjóðar Gunnar Strömmer hefur lagt til að lögreglan þar í landi fái heimild til að búa til barnaklám með gervigreind í þeim tilgangi að hafa hendur í hári barnaníðinga.
Byggir þetta á tillögum starfshóps sem afhentar voru ráðherranum í gær en Aftonbladet greinir frá þessu.
Markmiðið með þessari aðferð væri að nýta hana meðal annars til að komast inn í hópa barnaníðinga í netheimum og koma þannig í veg fyrir fyrirhugaða misnotkun á börnum.
Strömmer segir að með því að deila barnaklámi sem búið sé til með gervigreind geti verið mögulegt að komast inn í hópa og á spjallsvæði barnaníðinga, sem séu nú í raun lokuð fyrir lögreglunni.
Tillagan mun nú fara í hefðbundið samráðsferli og ekki enn víst að hún verði að veruleika en dómsmálaráðherrann hikaði ekki við að leggja hana strax fram eftir að vinnu starfshópsins var lokið. Hann segir ljóst að kynferðisbrot gegn börnum sé mjög erfitt að rannsaka. Sjaldan séu vitni að glæpnum og börn, sérstaklega þau yngstu, eigi oft erfitt með að lýsa atburðarásinni þegar brotið sé gegn þeim og öll netsamskipti í slíkum málum fari oftast fram í gegnum nafnlausa aðganga. Brotin fari um leið oft fram á vettvangi sem lögreglan eigi erfitt með að fá aðgang að.