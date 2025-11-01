fbpx
Laugardagur 01.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Sá eftir glæpnum áratugum síðar og skilaði hinum látna

Pressan
Laugardaginn 1. nóvember 2025 15:00

Frá Vínarborg. Vinstra meginn á myndinni má sjá dómkirkju heilags Stefáns. Mynd: Anna Saini. Wikimedia Commons>CC BY-SA 4.0

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Skjalaverði dómkirkju heilags Stefáns í Vínarborg, höfuðborg Austurríkis, brá verulega þegar hann opnaði nýlega pakka sem barst kirkjunni. Pakkinn reyndist innihalda hauskúpu en í raun var sendingin ekki glæpsamleg heldur yfirbót fyrir áratuga gamlan glæp og hauskúpan var aftur komin til síns heima.

BBC greinir frá en með hauskúpunni fylgdi bréf frá þýskum manni. Sagðist hann í bréfinu hafa heimsótt kirkjuna fyrir 60 árum og nýtt þá tækifærið og stolið hauskúpunni til að hafa sem minjagrip.

Hauskúpunni stal maðurinn í skoðunarferð um katakomburnar undir kirkjunni en þar er meðal annars að finna líkamsleifar og grafir 11.000 manna, sem eru mestmegnis frá 18.öld.

Sagðist maðurinn í bréfinu vilja finna innri frið og bæta fyrir misgjörðir sínar nú þegar hann væri farinn að nálgast endalok lífs síns.

Skjalavörðurinn, Franz Zehetner, segist hafa verið snortinn eftir að hafa lesið skýringarbréf mannsins og það sé gott þegar menn vilji bæta fyrir unggæðisleg og misráðin uppátæki. Maðurinn hafi líka varðveitt hauskúpuna vel í öll þessi ár.

Óljóst er af nákvæmlega hverjum hauskúpan er en henni hefur verið komið aftur fyrir í katakombunum

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Sá eftir glæpnum áratugum síðar og skilaði hinum látna
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Starfsmaður veitingastaðar dæmdur í ellefu ára fangelsi fyrir ógeðslegt athæfi
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Konur græða meira en karlmenn á jafn mikilli hreyfingu
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Sakamál: Stúlkan sem hvarf á hrekkjavökunni
Pressan
Í gær
Bandaríkjamenn íhuga að banna vinsælan netbeini – Ástæðan er þessi
Pressan
Í gær
Rifjaði upp sögu af því þegar Andrés keypti sér 40 vændiskonur á fjórum dögum í Taílandi
Pressan
Í gær
Ein helsta stuðningskona Trump á þingi sökuð um að vera vinstrisinnuð
Pressan
Í gær
Kennari lýsir augnablikinu þegar hún var skotin af sex ára nemanda sínum

Mest lesið

Sigurður Árni: „Hvernig getur barn sem hefur verið barið svona illa, varið þann sem barði það?“
Tíu indverskum ferðamönnum bjargað í Svarfaðardal – Einn þeirra sokkalaus í tíu gráðu frosti
Óttar Guðmundsson skrifar: Búðarrölt lögreglustjórans
Bandaríkjamenn íhuga að banna vinsælan netbeini – Ástæðan er þessi
Lögreglumaður á vakt í Eyjum skipti sér af ágreiningi sem var ekki lögreglumál – Persónulega tengdur öðrum aðilanum

Nýlegt

Kristófer segir illa farið með 65 ára starfsmann á Landakoti – Fengin á fund með blekkingum
Eiginkona leikarans segir að þetta hafi verið fyrstu merkin um að maður hennar væri alvarlega veikur
Milljónaráðgjafinn Þórunn tórði ekki lengi hjá ríkislögreglustjóra – Glænýjum ráðningasamningi sagt upp
Sævar er 13 árum eldri á vinstri myndinni – Þetta gerði hann til að ná fram þessari ótrúlegu breytingu
OnlyFans-stjarna vekur athygli á Íslandi
Ákærður fyrir að stýra hjólabát á Jökulsárlóni bólufreðinn
John Terry með fast skot á Tottenham fyrir leik kvöldsins – Ætlar að mæta mínútu fyrir leik en samt skoða alla söguna
Tíu indverskum ferðamönnum bjargað í Svarfaðardal – Einn þeirra sokkalaus í tíu gráðu frosti
Staðfest að aðeins einn leikur verður á öðrum degi jóla – Svona verður dagskráin í kringum jól og áramót
„Svo þarf ég hérna að nefna ákveðinn fíl í bókmenntastofunni“
Pressan
Í gær
Gabba og lokka börn til að fremja morð
Pressan
Fyrir 2 dögum

Kona ákærð fyrir svæsin leigusvik á Tenerife – Á fangelsi yfir höfði sér

Kona ákærð fyrir svæsin leigusvik á Tenerife – Á fangelsi yfir höfði sér
Pressan
Fyrir 2 dögum
„Það er hægt að sigra popúlista og öfgahægrihreyfingar“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Trump fyrirskipar hernum að hefja aftur tilraunir með kjarnavopn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ætlaði að koma fyrrverandi kærustunni á óvart og faldi sig inn í skáp – Það endaði með blóðbaði

Ætlaði að koma fyrrverandi kærustunni á óvart og faldi sig inn í skáp – Það endaði með blóðbaði
Pressan
Fyrir 2 dögum

Læknar voru sannfærðir um að hann væri á eiturlyfjum, þangað til þeir kíktu í eyrað á honum

Læknar voru sannfærðir um að hann væri á eiturlyfjum, þangað til þeir kíktu í eyrað á honum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Stúlkan sem sögð er andstæða Gretu Thunberg sækir um hæli í Bandaríkjunum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Gleymdu 80 ára farþega á Eðlueyju – Var látin þegar hún fannst

Gleymdu 80 ára farþega á Eðlueyju – Var látin þegar hún fannst
Pressan
Fyrir 2 dögum
Neita að svara spurningum um einkasamkvæmi fjölskyldumeðlima í embættisbústaðnum og gagnrýna fréttaflutning harðlega
Pressan
Fyrir 3 dögum
Trump harðlega gagnrýndur fyrir framkvæmd og útfærslu viðhafnarsalarins – Rak nefndina sem átti að skila umsögn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Tekinn af lífi fyrir hrottalegt morð á nágranna sínum – Svona leit síðasta máltíðin hans út

Tekinn af lífi fyrir hrottalegt morð á nágranna sínum – Svona leit síðasta máltíðin hans út
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ætlar að senda eftirlitsmenn til að fylgjast með eftirlitsmönnum

Ætlar að senda eftirlitsmenn til að fylgjast með eftirlitsmönnum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ráðgáta í Tsjernóbíl: Flækingshundarnir orðnir bláir
Pressan
Fyrir 3 dögum
Mættu til að handtaka fjölskylduföður fyrir alríkissvik – Höfðu ekki hugmynd um hryllinginn sem leyndist á heimilinu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Leigubílstjórinn lánaði farþega símann sinn í smástund – Hann átti eftir að sjá eftir því

Leigubílstjórinn lánaði farþega símann sinn í smástund – Hann átti eftir að sjá eftir því
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fannst látin á einangraðri eyju eftir að skemmtiferðaskip lagði af stað án hennar
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vildi ógleymanlega afmælisveislu svo hún réði skordýrasérfræðing
Pressan
Fyrir 4 dögum
Öflugasti fellibylur ársins nálgast og ferðamenn óttast um líf sitt
Pressan
Fyrir 4 dögum

Kínverskir ríkisborgarar handteknir – Reyndu að kaupa úraníum í Evrópu

Kínverskir ríkisborgarar handteknir – Reyndu að kaupa úraníum í Evrópu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Segir hjartaknúsarann hafa verið vandræðalegan vegna meðgöngu sinnar

Segir hjartaknúsarann hafa verið vandræðalegan vegna meðgöngu sinnar
Pressan
Fyrir 4 dögum
TikTok áskorun með svitalyktareyði hafði hryllilegar afleiðingar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Segir að Belgía sé nánast orðið fíkniefnaríki

Segir að Belgía sé nánast orðið fíkniefnaríki
Pressan
Fyrir 5 dögum
Birta ótrúlegt myndband af því þegar lögreglumenn endurlífguðu eins árs stúlku
Pressan
Fyrir 5 dögum
Stórleikarinn um stundina þegar hann áttaði sig á að hann þurfti hjálp – „Ég hefði getað drepið einhvern“
Pressan
Fyrir 5 dögum

Rússar kynna óhugnanlegt vopn – Kjarnorkuknúin eldflaug sem enginn getur stöðvað

Rússar kynna óhugnanlegt vopn – Kjarnorkuknúin eldflaug sem enginn getur stöðvað
Pressan
Fyrir 5 dögum

Jeff Bezos segir að milljónir manna muni flytjast út í geim á næstu 20 árum

Jeff Bezos segir að milljónir manna muni flytjast út í geim á næstu 20 árum
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ákvað að flytja úr landi og lét ChatGPT velja áfangastaðinn – „Það er eiginlega ótrúlegt að ég búi hér”
Pressan
Fyrir 5 dögum
Sakamál: Þriggja barna móðir lifði tvöföldu lífi