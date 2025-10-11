fbpx
Laugardagur 11.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Hjálpaði Ed Gein við leitina að Ted Bundy? – Sannleikurinn á bak við Skrímslið

Pressan
Laugardaginn 11. október 2025 20:00

Ted Bundy og Ed Gein

Í lokaþætti Netflix þáttanna Monster: The Ed Gein Story aðstoðar alræmdi fjöldamorðinginn Ed Gein rannsóknarmönnum að elta uppi fjöldamorðingjann Ted Bundy. En er þetta satt eða skáldskapur?

Gein og Bundy eru tveir alræmdustu fjöldamorðingjar í sögu Bandaríkjanna, en hversu tengd voru líf þeirra?

Þáttaröðin sem fjallar um stormasamt líf Geins og hryllilega glæpi hans vekur einnig upp spurninguna hvort Slátrarinn frá Plainfield hafi átt þátt í handtöku The Campus Killer, sem réðst á og myrti að minnsta kosti 30 konur og ungar stúlkur í Kyrrahafsnorðvesturhluta Bandaríkjanna á árunum 1974 til 1978.

Í þáttaröðinni sem Ryan Murphy leikstýrir er söguþráður sem tengir líf morðingjanna tveggja saman.

Í áttunda og síðasta þætti réttir Gein yfirvöldum hjálparhönd þegar þau elta uppi Bundy, sem slapp undan rannsóknarlögreglumönnum í fjögur ár á meðan hann leitaði uppi og drap fjölda einstaklinga, sem sumir telja vera yfir 100 manns (þó að hann hafi opinberlega aðeins játað á sig 30 morð).

Ed Gein

En eins og The Milwaukee Journal-Sentinel bendir á, þá eru tengslin milli Gein og Bundy einungis skáldskapur og leikstjórinn gefur jafnvel í skyn í gegnum þáttinn að allt atvikið gæti einfaldlega verið sjálfsmynd Geins þegar hann reynir að taka ábyrgð á að hafa haft áhrif á aðra alræmda morðingja í sögu Bandaríkjanna.

Þótt þetta sé uppspuni voru Gein og Bundy samtímamenn og gat Gein séð mál Bundy gerast í rauntíma. Gein framdi sitt fyrsta morð árið 1954 þegar hann myrti kráareigandann Mary Hogan og skar lík hennar í sundur.

Á næstu árum játaði Gein fyrir yfirvöldum að hafa rænt næstum tylft kvennagrafa í nálægum kirkjugörðum og tekið lík þeirra í sundur á bæ sínum í Plainfield í Wisconsin, þar sem hann breytti húð í grímur og lampaskerma, notaði útlimi í borðfætur og breytti hauskúpum í súpuskálar, auk fjölda annarra ógeðfelldra athafna á líkum kvennanna.

Gein var handtekinn árið 1957 eftir að lögreglan tengdi hann við morðið á Bernice Worden, eiganda járnvöruverslunar, með afriti af kvittun frá nýlegum kaupum Gein í búðinni, sem og blóði sem fannst á vettvangi.

Gein játaði morðin tvö eftir að hann var handtekinn, þó hann hafi síðar verið sýknaður vegna geðveiki og vistaður á geðsjúkrahúsi í Madison, Wisconsin, þar sem hann dvaldi þar til hann lést árið 1984, 77 ára að aldri.

Glæpir Bundy áttu sér stað um miðjan áttunda áratuginn, á meðan Gein var fangelsaður á Mendota Mental Health Institute.

Bundy var handtekinn árið 1978 eftir tilviljunarkennda umferðarstöðvun, eins og Sentinel bendir á – ekki vegna upplýsinga sem Gein gaf yfirvöldum sem hjálpuðu þeim að hafa uppi á honum. Bundy var síðar tekinn af lífi árið 1989 eftir að hafa játað 30 morð á meðan hann var á dauðadeild, aðeins fimm árum eftir að Gein lést úr öndunarfærasjúkdómi.

