Þriðjudagur 07.október 2025

Trump lætur Gretu Thunberg heyra það: „Hún ætti að fara til læknis“

Pressan
Þriðjudaginn 7. október 2025 10:30

Greta Thunberg og Donald Trump.

Donald Trump Bandaríkjaforseti er ómyrkur í máli í garð aðgerðasinnans Gretu Thunberg. Greta var handtekin á dögunum þegar hún var á leið til Gaza með Frelsisflotanum svokallaða. Henni var svo vísað úr landi frá Ísrael í gær.

Trump var spurður út í Gretu á blaðamannafundi í Hvíta húsinu í gærkvöldi þar sem hann lét ýmislegt flakka um sænsku baráttukonuna.

„Hún er bara vandræðagemlingur. Hún hefur ekki lengur áhuga á umhverfinu? Hún er komin út í þetta núna? Hún er með vandamál tengd reiðistjórnun og ætti að fara til læknis.“

Greta var ekki lengi að svara fyrir sig á Instagram og svaraði hún Bandaríkjaforseta með háðslegri færslu. Spurði hún hvort Trump hefði einhver ráð fyrir hana hvernig hún gæti rekist á við meint reiðivandamál sín.

„Ég heyrði að Donald Trump hefði enn á ný látið í ljós mjög lofsamlega skoðun sína á persónu minni, og ég kann að meta áhyggjur hans af andlegri heilsu minni,“ skrifaði hún.

„Til Trumps: Ég þigg með ánægju allar tillögur þínar um hvernig ég get tekist á við þessi svokölluðu reiðistjórnun­arvandamál, því miðað við þína glæsilegu ferilskrá virðist þú sjálfur þjást af þeim líka.“

