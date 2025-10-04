fbpx
Laugardagur 04.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Fyrirgaf morðingja móður sinnar og bauð honum vinnu – Hún hefði betur sleppt því

Pressan
Laugardaginn 4. október 2025 21:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þann 6. september árið 1996 fundust hin 75 ára gamla Sally Snowden McKay og frændi hennar, Joseph Lee Baker, látin á heimili hennar í samfélaginu Horseshoe Lake í Arkansas. Þau höfðu verið skotin til bana og beindust augu lögreglu fljótt að hinum 16 ára gamla Travis Lewis.

Travis var þekktur sem vandræðaunglingur og hafði sést á vappi við heimili Sally þennan örlagaríka dag. Lögreglan taldi að hann hefði ætlað sér að brjótast inn í húsinu í þeirri von að finna verðmæti, en innbrotið fór úr böndunum þegar Sally og Joseph komu að honum.

Lewis neitaði í fyrstu sök en sönnunargögnin voru óyggjandi, meðal annars fingraför sem fundust í húsinu. Réttað var yfir honum líkt og um fullorðinn einstakling væri að ræða og fór svo að hann var dæmdur í 28 ára fangelsi.

Á meðan á afplánun stóð hafði Travis orð á sér fyrir að vera fremur stilltur fangi sem sjaldan olli vandræðum. Þá vakti sérstaka athygli sambandið sem hann átti við dóttur Sally, Mörthu McKay, sem hafði snúið sér að andlegum málefnum og trú á fyrirgefningu.

Martha setti sig sjálf í samband við hann með því að skrifa bréf, og í kjölfarið töluðu þau reglulega í síma. Smám saman fór hún að heimsækja hann í fangelsið. Hún trúði því að hann hefði gert afdrifarík mistök í æsku en ætti samt sem áður skilið annað tækifæri.

Árið 2018, eftir að Travis hafði afplánað 23 ár af 28 ára fangelsisdómi, var honum veitt reynslulausn. Martha ákvað þá að gera það sem í hennar valdi stæði til að gera líf hans utan fangelsis bærilegra. Hún átti hús við Horseshoe Lake þar sem fjölskylda hennar hafði lengi búið, og sagan segir að hún hafi boðið Travis vinnu og jafnvel húsaskjól. Að minnsta kosti fékk hún hann til að vinna við viðhald á eignum Snowden-fjölskyldunnar við vatnið.

Martha virðist hafa séð í honum manneskju sem þráði annað tækifæri og hún virtist tilbúin að veita það. Vinir hennar hafa síðar sagt að hún hafi litið á það sem andlega skyldu sína að fyrirgefa – að sýna manninum sem myrti móður hennar miskunn.

En á bak við þessa mynd af fyrirgefningu kraumaði annað. Fljótlega eftir að Travis var sleppt virðist hann hafa dregist aftur í sama gamla farið. Hann átti í fjárhagserfiðleikum og dróst aftur að smáglæpum og svikum.

Þann 25. mars 2020 mætti lögregla að heimili Mörthu og þar blasti hryllingurinn við: Martha fannst látin inni í húsinu, með áverka eftir eggvopn og barefli. Travis var á vettvangi en lagði á flótta. Hann stökk út um glugga á efri hæð hússins, reyndi að flýja á bíl sem festist í leðju skammt frá, og hljóp síðan örvæntingarfullur út í vatnið. Travis var ekki ýkja vel syndur og hvarf hann fljótlega sjónum lögreglu – og drukknaði skömmu síðar. Lík hans fannst í vatninu rétt hjá heimilinu, sem hafði nú orðið vettvangur morðs í annað sinn á 23 árum.

Lögreglan komst aldrei að endanlegri niðurstöðu um hvatann að morðinu, þar sem Travis lést sjálfur stuttu síðar og engin réttarhöld fóru fram. Flest bendir þó til þess að Martha hafi uppgötvað að hann væri aftur farinn að feta braut smáglæpa og að hann hafi ætlað sér að hafa peninga eða verðmæti af henni – með skelfilegum afleiðingum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 49 mínútum
Fyrirgaf morðingja móður sinnar og bauð honum vinnu – Hún hefði betur sleppt því
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Nauðgari þóttist hafa framið sjálfsvíg
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Bláflibbabylting í Bandaríkjunum – Unga fólkið sér ekki tilgang með háskólanámi
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Ráðlögð gildi B12-vítamíns kannski ekki eins ráðlögð og áður var haldið
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Óttast að raðmorðingi gangi laus í Houston – Lögregla hvetur til stillingar og íbúar grípa til eigin ráða
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Segja hönnunargalla í Teslu hafa valdið dauða dóttur þeirra
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Dómari skipaður af Ronald Reagan urðar yfir Trump í lögfræðiáliti sem allir eru að tala um
Pressan
Í gær
Fundu vísbendingar um lykilinn að langlífi í genum 117 ára gamallar konu

Mest lesið

Séra Erla leiðréttir rætnar og ókristilegar kjaftasögur um sig – „Erum algjörlega miður okkar“
Ákærður fyrir hættulega líkamsárás á Litla-Hrauni og vildi banna fréttaflutning af málinu
Orðið á götunni: Stóra Miðflokksfléttan
Spyr hvort mark sé takandi dularfullum Samtökum skattgreiðenda – Vöknuðu til lífsins við stjórnarskiptin
Tómas sleginn yfir uppsögn Davíðs – „Ég ætla þá rétt að vona það“

Nýlegt

Er virkilega hægt að kaupa sófa frá Play á krónu?
Albert með nýjar upplýsingar um brottrekstur Davíðs Smára – Segir stjórnina hafa hertekið klefann á Akureyri
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Fyrrum miðjumaður United gæti tekið tímabundið við verði Amorim rekinn
Guardiola ánægður með gremju Haaland í viðtölum
Tómas segir þrjósku hafa orðið til brottrekstursins – „Þó þetta sökki“
Kvarta til UEFA eftir tap gegn Elíasi Rafni og félögum
„Sólin var vitni hafði mikil áhrif því hún opnaði fyrir mér heim glæpasögunnar“
Pressan
Í gær
Telja nær útilokað að litli drengurinn finnist á lífi
Pressan
Í gær

Eina konan á dauðadeild í Tennessee verður líflátin á næsta ári

Eina konan á dauðadeild í Tennessee verður líflátin á næsta ári
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vendingar í máli stúlku sem hvarf á dularfullan hátt árið 1970
Pressan
Fyrir 2 dögum
Faðir vaknaði daginn sem ákvarða átti refsingu hans fyrir kynferðisbrot – Þess í stað skaut hann börnin sín
Pressan
Fyrir 2 dögum

Rannsaka aftur andlát frægs blaðamanns 20 árum eftir að hann lést

Rannsaka aftur andlát frægs blaðamanns 20 árum eftir að hann lést
Pressan
Fyrir 2 dögum

Opnar sig um samtalið sem hún átti við alræmdan frænda sinn eftir að hann var sakaður um kynferðisbrot

Opnar sig um samtalið sem hún átti við alræmdan frænda sinn eftir að hann var sakaður um kynferðisbrot
Pressan
Fyrir 2 dögum
Örvæntingarfull leit að fjögurra ára dreng – Eina vísbendingin er eitt fótspor
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fjórar ungar stúlkur voru myrtar á hrottalegan hátt – Nú telur lögregla sig vita hver var að verki

Fjórar ungar stúlkur voru myrtar á hrottalegan hátt – Nú telur lögregla sig vita hver var að verki
Pressan
Fyrir 3 dögum
Systur fundnar á lífi eftir að hafa verið saknað í 36 ár – Sást seinast til þeirra rétt áður en móðir þeirra var myrt
Pressan
Fyrir 3 dögum
Voru fljót að láta sig hverfa úr Airbnb-íbúð þegar þau komu auga á þetta
Pressan
Fyrir 3 dögum

Morðingi hjónanna var tekinn af lífi í gærkvöldi

Morðingi hjónanna var tekinn af lífi í gærkvöldi
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hakkarar reyndu að fá fréttamann BBC með sér í lið – „Þú þyrftir aldrei að vinna aftur“

Hakkarar reyndu að fá fréttamann BBC með sér í lið – „Þú þyrftir aldrei að vinna aftur“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hrollvekjandi myndband: Göngumaður féll til bana – Losaði öryggisreipið til að taka mynd
Pressan
Fyrir 4 dögum
Mistök háskóla höfðu hörmulegar afleiðingar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Flutti til Bandaríkjanna til að láta drauminn rætast – Endaði svo í mörgum líkpokum

Flutti til Bandaríkjanna til að láta drauminn rætast – Endaði svo í mörgum líkpokum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Telur að á bak við flest vandamál heimsins séu aldraðir menn sem neita að sleppa takinu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Lygilegt að hann sé á lífi eftir ótrúlega uppákomu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Faðir byssumannsins þjakaður af sorg – „Mér líður skelfilega“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Játaði í sjónvarpsviðtali að hafa drepið foreldra sína

Játaði í sjónvarpsviðtali að hafa drepið foreldra sína
Pressan
Fyrir 4 dögum

Vegfarendur fundu nýfætt barn í pappakassa

Vegfarendur fundu nýfætt barn í pappakassa
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ellefu úr sömu fjölskyldunni dæmdir til dauða
Pressan
Fyrir 5 dögum

Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær

Þetta vitum við um manninn sem framdi voðaverkið í Michigan í gær
Pressan
Fyrir 6 dögum
Líkið í frystinum sem varð smánarblettur í réttarsögu Sviss – Hver myrti Christine Zwahlen?
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ung móðir grunuð um að reyna að drekkja þremur börnum sínum í almenningssundlaug
Pressan
Fyrir 6 dögum

Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn

Martraðarbakteríur sækja í sig veðrið – Sérfræðingar vara við alvarlegri ógn
Pressan
Fyrir 6 dögum

Björn í búð olli usla – Sló til níræðrar konu áður en annar viðskiptavinur lóðsaði hann út

Björn í búð olli usla – Sló til níræðrar konu áður en annar viðskiptavinur lóðsaði hann út
Pressan
Fyrir 1 viku
Töldu að Mike hefði drukknað og að krókódílar hefðu étið hann – Sannleikurinn var verri en nokkur gat ímyndað sér
Pressan
Fyrir 1 viku
Eitt af helstu undrum veraldar sagt vera að glata ljóma sínum