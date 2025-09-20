Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“

Listakona frá New York sem fannst látin í fínni heilsulind í Hamptons í fyrra var barin grimmilega með hamri áður en morðinginn, kærasti hennar og velgjörðarmaður, skildi eftir sjálfsvígsbréf þar sem hún var kölluð „alvöru djöfull“, samkvæmt fréttum The Post.
Í nýjum gögnum sem The Post hefur aflað sér um hræðilegt morðið á Sabinu Khorramdel Rosas, 33 ára, er dánarorsök hennar lýst og brengluðum skilaboðum sem Thomas J. Gannon, 56 ára, skrifaði nokkrum klukkustundum eftir að hafa skilið blóðuga líkama hennar eftir í rúmi þeirra.
Dauði Rosas í heilsulindinni Shou Sugi Ban House í Southampton þann 28. október 2024 olli hneykslun í auðugu samfélagi listamanna þar sem Rosas var elskuð.
Lögreglan í Suffolk-sýslu hefur fram að þessu neitað að gefa upplýsingar um andlát hennar og lýsti því einungis sem „ofbeldisfullu“. Skjöl sem birt voru í þessari viku samkvæmt upplýsingalögum ríkisins sýna að morðið var afar ofbeldisfullt.
Rosas hlaut fjölmörg höfuðkúpubrot eftir högg, meiðsli á andliti, hálsi, handleggjum og fótleggjum, hún var með brotnar neglur og varnarsár á höndum sem bendir til þess að hún hafi barist fyrir lífi sínu.
Gannon skildi Rosas eftir liggjandi á bakinu þakin blóði, á rúminu í herbergi þeirra sem kostaði 1.000 dali nóttin í friðsælu heilsulindinni í Mill Water, Louisiana, samkvæmt skjölunum. Þau höfðu skráð sig inn í íbúð 12 laugardagskvöldið 26. október 2024. Lögreglan fann blóðugan hamar undir rúminu í herbergi þeirra.
Á mánudagsmorgni, skömmu áður en skelfingu lostin húshjálp fann líkið, bað Gannon um að skrá sig seinna út. Hann tók síðan Uber-ferð heim til sín, alls 322 km leið, í Honesville í Pennsylvaníu og sendi játningu í SMS-skilaboðum til fyrrverandi eiginkonu sinnar.
Í skilaboðunum kvartaði hann yfir því að Rosas hefði tæmt fjárhag hans.
„Hún hefur ekki lengur vald yfir mér eða neinum öðrum. Ég veit að þú eða nokkur annar mun ekki trúa því, en hún var sannkallaður djöfull. Ég er ekki að grínast, hún býr yfir illum krafti,“ skrifaði Gannon.
„Ég var að verða peningalaus, hún vildi ekki hætta að taka þá. Ég hafði enga leið til að stöðva hana, hún ætlaði að drepa mig. Ég stöðvaði hana í gær. Eina leiðin var að drepa hana. Hún tók allt frá mér. Þig og börnin, fjölskyldu mína, vini mína, tvær milljónir í ferðum sem hún neyddi mig með í og dýrustu fötin, skóna og töskurnar sem hægt var að kaupa fyrir peninga, þar á meðal 500 þúsund í reiðufé,“ ásamt fyrirtæki hans og „framtíð barnanna okkar.“
Gannon lauk játningu sinni með því að segja fyrrverandi eiginkonu sinni að senda lögregluna heim til sín.
„Ég get ekki lifað með öllu þessu núna … mér þykir svo leitt með allt sem ég lét þig ganga í gegnum. Ég elska þig og börnin meira en þið munið nokkurn tíma vita.“
Gannon skaut sig síðan með .380 hálfsjálfvirkri skammbyssu, samkvæmt lögregluskrám.
Rosas, sem er fædd og uppalin í Tadsjikistan, kom til New York árið 2009, aðeins 17 ára gömul. Hún giftist manni frá Queens en skildi við hann þegar hún byrjaði að vera með Gannon árið 2021. Þau ferðuðust saman og dvöldu á lúxushótelum. Rosas treysti á hann til að greiða kostnaðinn á meðan hún stofnaði Ruyò Journal, tímarit um mið-asíska list, og gaf út bók með verkum eftir kvenkyns listamenn.
Gannon varð hugfangin af Rosas, en ást hennar á honum hafði dvínað og vitnaði Times í heimildarmann sem sagði að Rosas hefði trúað sér fyrir því að hún hygðist slíta sambandi sínu við Gannon.
„Sem elst þriggja dætra færði Sabina fjölskyldu okkar spennu, ævintýri, gleði og ást,“ sögðu ættingjar hennar í yfirlýsingu eftir andlát hennar. Samstarfsmenn syrgðu „fallega sál og hæfileikaríkan listamann“ sem skapaði líflegar vatnslitamyndir.
Þó að lögreglan í Suffolk-sýslu hafi strax nefnt Gannon sem morðingjann, minntist minningargrein um hann í Poughkeepsie Journal þann 17. desember ekki á glæpinn eða sjálfsvíg hans. Í minningargreininni var Gannon minnst sem „maður með einstaka hæfileika, hollustu og hlýju“.