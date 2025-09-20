fbpx
Laugardagur 20.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“

Pressan
Laugardaginn 20. september 2025 21:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Listakona frá New York sem fannst látin í fínni heilsulind í Hamptons í fyrra var barin grimmilega með hamri áður en morðinginn, kærasti hennar og velgjörðarmaður, skildi eftir sjálfsvígsbréf þar sem hún var kölluð „alvöru djöfull“, samkvæmt fréttum The Post.

Í nýjum gögnum sem The Post hefur aflað sér um hræðilegt morðið á Sabinu Khorramdel Rosas, 33 ára, er dánarorsök hennar lýst og brengluðum skilaboðum sem Thomas J. Gannon, 56 ára, skrifaði nokkrum klukkustundum eftir að hafa skilið blóðuga líkama hennar eftir í rúmi þeirra.

Dauði Rosas í heilsulindinni Shou Sugi Ban House í Southampton þann 28. október 2024 olli hneykslun í auðugu samfélagi listamanna þar sem Rosas var elskuð.

Sabina Khorramdel Rosas

Lögreglan í Suffolk-sýslu hefur fram að þessu neitað að gefa upplýsingar um andlát hennar og lýsti því einungis sem „ofbeldisfullu“. Skjöl sem birt voru í þessari viku samkvæmt upplýsingalögum ríkisins sýna að morðið var afar ofbeldisfullt.

Rosas hlaut fjölmörg höfuðkúpubrot eftir högg, meiðsli á andliti, hálsi, handleggjum og fótleggjum,  hún var með brotnar neglur og varnarsár á höndum sem bendir til þess að hún hafi barist fyrir lífi sínu.

Gannon skildi Rosas eftir liggjandi á bakinu þakin blóði, á rúminu í herbergi þeirra sem kostaði 1.000 dali nóttin í friðsælu heilsulindinni í Mill Water, Louisiana, samkvæmt skjölunum. Þau höfðu skráð sig inn í íbúð 12 laugardagskvöldið 26. október 2024. Lögreglan fann blóðugan hamar undir rúminu í herbergi þeirra.

Á mánudagsmorgni, skömmu áður en skelfingu lostin húshjálp fann líkið, bað Gannon um að skrá sig seinna út. Hann tók síðan Uber-ferð heim til sín, alls 322 km leið, í Honesville í Pennsylvaníu og sendi játningu í SMS-skilaboðum til fyrrverandi eiginkonu sinnar.

Í skilaboðunum kvartaði hann yfir því að Rosas hefði tæmt fjárhag hans.

„Hún hefur ekki lengur vald yfir mér eða neinum öðrum. Ég veit að þú eða nokkur annar mun ekki trúa því, en hún var sannkallaður djöfull. Ég er ekki að grínast, hún býr yfir illum krafti,“ skrifaði Gannon.

„Ég var að verða peningalaus, hún vildi ekki hætta að taka þá. Ég hafði enga leið til að stöðva hana, hún ætlaði að drepa mig. Ég stöðvaði hana í gær. Eina leiðin var að drepa hana. Hún tók allt frá mér. Þig og börnin, fjölskyldu mína, vini mína, tvær milljónir í ferðum sem hún neyddi mig með í og dýrustu fötin, skóna og töskurnar sem hægt var að kaupa fyrir peninga, þar á meðal 500 þúsund í reiðufé,“ ásamt fyrirtæki hans og „framtíð barnanna okkar.“

Gannon lauk játningu sinni með því að segja fyrrverandi eiginkonu sinni að senda lögregluna heim til sín.

„Ég get ekki lifað með öllu þessu núna … mér þykir svo leitt með allt sem ég lét þig ganga í gegnum. Ég elska þig og börnin meira en þið munið nokkurn tíma vita.“

Gannon skaut sig síðan með .380 hálfsjálfvirkri skammbyssu, samkvæmt lögregluskrám.

Thomas J. Gannon

Rosas, sem er fædd og uppalin í Tadsjikistan, kom til New York árið 2009, aðeins 17 ára gömul. Hún giftist manni frá Queens en skildi við hann þegar hún byrjaði að vera með Gannon árið 2021. Þau ferðuðust saman og dvöldu á lúxushótelum. Rosas treysti á hann til að greiða kostnaðinn á meðan hún stofnaði Ruyò Journal, tímarit um mið-asíska list, og gaf út bók með verkum eftir kvenkyns listamenn.

Gannon varð hugfangin af Rosas, en ást hennar á honum hafði dvínað og vitnaði Times í heimildarmann sem sagði að Rosas hefði trúað sér fyrir því að hún hygðist slíta sambandi sínu við Gannon.

„Sem elst þriggja dætra færði Sabina fjölskyldu okkar spennu, ævintýri, gleði og ást,“ sögðu ættingjar hennar í yfirlýsingu eftir andlát hennar. Samstarfsmenn syrgðu „fallega sál og hæfileikaríkan listamann“ sem skapaði líflegar vatnslitamyndir.

Þó að lögreglan í Suffolk-sýslu hafi strax nefnt Gannon sem morðingjann, minntist minningargrein um hann í Poughkeepsie Journal þann 17. desember ekki á glæpinn eða sjálfsvíg hans. Í minningargreininni var Gannon minnst sem „maður með einstaka hæfileika, hollustu og hlýju“.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Myrti ástkonuna með hrottafengnum hætti með hamri- „Hún tók allt frá mér“
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Rotnandi lík fannst í bifreið þekkts söngvara – Netverjar benda á að málið er enn óhugnanlegra en það virtist í fyrstu
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Berserksgangur á bókasafninu – Skemmdarverk í skóla kosta 6 milljónir
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Gefur í skyn að fjölskyldan ætli að flytja aftur til Bretlands
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Varð blindur eftir eina íbúfen töflu – Sjóninni bjargað með ótrúlegri aðgerð
Pressan
Í gær
Hrottalegt morð táningsstúlku veldur enn heilabrotum rúmum áratug síðar
Pressan
Í gær
Farþegi lést um borð í flugi til Kanaríeyja
Pressan
Í gær
Vara við ofneyslu venjulegra matarsveppa – Gætu valdið krabbameini

Mest lesið

Maður sem stökk fram af svölum til að fremja sjálfsvíg – Lenti á eldri konu og er sakaður um manndráp
Berserksgangur á bókasafninu – Skemmdarverk í skóla kosta 6 milljónir
Varð blindur eftir eina íbúfen töflu – Sjóninni bjargað með ótrúlegri aðgerð
Sjáðu þegar gestirnir misstu sig á Sauðárkróki í gærkvöldi – „Hann er kominn í dómarann“
Hinn grunaði í Hafnarfjarðarmálinu var nýfallinn

Nýlegt

Flóttakona mátti ekki rifta leigusamningi í Mosfellsbæ – Heimilið í heimalandinu lagt í rúst og bróðir hennar drepinn
Sólveig Anna hæðist að svari Einars Bárðarsonar – „Gæti verið efni í spennandi sálfræðitrylli“ 
Myndband sýnir handtöku á konu sem nauðgaði 11 ára nemanda sínum – „Ég? Fyrir hvað?“
Bergvin segist útilokaður af RÚV vegna dóms um kynferðislega áreitni – „Miklu þyngra að vera dæmdur af „dómstól götunnar““
Brúsablæti Hildar kemur okkur í spreng – „Það er ekki pláss fyrir okkur þrjú hérna“
Högg í maga Rashford eftir góða frammistöðu
Ívar þurfti að krefjast fjárnáms til að fá greiddar miskabætur frá manni sem kallaði hann veiðiþjóf – „Rétt skal vera rétt“
Ronaldo reiður yfir fréttum í heimalandinu – „Fávitar sem skilja ekki neitt í fótbolta“
„Þetta þjónar allt þeim tilgangi að þjálfa tilfinningalífið á öruggan hátt“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Varaforsetinn segir tjáningarfrelsið ekki gilda um þá sem fagna andláti Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þáttur Jimmy Kimmel tekinn af dagskrá vegna ummæla hans um Charlie Kirk

Þáttur Jimmy Kimmel tekinn af dagskrá vegna ummæla hans um Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kennsl borin á rotnandi lík í yfirgefinni Teslu söngvarans – Ferilinn hefur borið hnekki
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ólýsanlegur harmleikur rústaði lífi tveggja fjölskyldna eftir að lögreglan fór mannavillt – „Mamma, ég elska þig en ég get þetta ekki“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Grunlaus fótboltaaðdáandi slær í gegn – „Ég fékk Coldplay-meðferð“

Grunlaus fótboltaaðdáandi slær í gegn – „Ég fékk Coldplay-meðferð“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fyrrum dómsmálaráðherra lýsir því þegar hann tilkynnti Trump um andlát Epsteins

Fyrrum dómsmálaráðherra lýsir því þegar hann tilkynnti Trump um andlát Epsteins
Pressan
Fyrir 3 dögum
WSJ sakar dómsmálaráðherra um alvarlega hræsni í nafni Charlie Kirk sem hefði aldrei samþykkt þetta
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hinn grunaði í máli Madeleine McCann gengur nú laus

Hinn grunaði í máli Madeleine McCann gengur nú laus
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þekktur kokkur grunaður um að hafa framið þrjú bankarán á einum degi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Læknir sem fór úr skurðaðgerð til að hafa samfarir við hjúkrunarfræðing heldur leyfinu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hvíta húsið vísar á bug sögusögnum um að einn helsti ráðgjafi Trump leiki sér með dúkkur

Hvíta húsið vísar á bug sögusögnum um að einn helsti ráðgjafi Trump leiki sér með dúkkur
Pressan
Fyrir 4 dögum

„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans

„Þetta er ekki eðlilegt“ – Tveir sálfræðingar óttast um heilsu forsetans
Pressan
Fyrir 4 dögum
Móðir brúðgumans hraunaði yfir gest fyrir ósæmilega hegðun í veislunni
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þessi óleyfilega athöfn barna getur kostað fjölskyldur háar fjárhæðir
Pressan
Fyrir 5 dögum

Rannsóknarlögreglukona dæmd fyrir að eltihrella og ofsækja – Laug barnaníði upp á fyrrverandi

Rannsóknarlögreglukona dæmd fyrir að eltihrella og ofsækja – Laug barnaníði upp á fyrrverandi
Pressan
Fyrir 5 dögum
Rannsaka lát 19 ára stúlku á Tenerife
Pressan
Fyrir 6 dögum
Sakamál: Myrti fjölskylduna og bað síðan um að fá að fara heim
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ofbeldismaður fleygði 7 ára fram af brú eftir voðaverk – Nú mætir hún geranda sínum fyrir dómi
Pressan
Fyrir 6 dögum

Þetta sagði meinti skotmaðurinn í hópspjalli eftir morð Charlie Kirk

Þetta sagði meinti skotmaðurinn í hópspjalli eftir morð Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 6 dögum

Sláandi ummæli Fox-fréttamanns um heimilislaust fólk – „Drepum þau bara“

Sláandi ummæli Fox-fréttamanns um heimilislaust fólk – „Drepum þau bara“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Ríkisstjóri Kaliforníu lætur Trump bragða á eigin meðali og gerist nettröll – Hástafir, ýkjur, uppnefni og sjálfshól
Pressan
Fyrir 6 dögum

Vaxandi óánægja með yfirmann Alríkislögreglunnar

Vaxandi óánægja með yfirmann Alríkislögreglunnar
Pressan
Fyrir 6 dögum
Hægri- og vinstrimenn Bandaríkjanna keppast við að sverja af sér meinta skotmanninn – En hvað er vitað um skoðanir hans?
Pressan
Fyrir 6 dögum
Svona getur þú prófað hversu heilbrigð lungun þín eru
Pressan
Fyrir 6 dögum

Vísindamaður segir að villtir draumar Pútíns um eilíft líf séu ekki svo fjarstæðukenndir

Vísindamaður segir að villtir draumar Pútíns um eilíft líf séu ekki svo fjarstæðukenndir
Pressan
Fyrir 1 viku

Þú ert líklega ekki að borða nóg af trefjum – Svona bætirðu úr því

Þú ert líklega ekki að borða nóg af trefjum – Svona bætirðu úr því
Pressan
Fyrir 1 viku
Beit tunguna af geranda sínum og sögð glæpamaðurinn – 41 ári seinna sigraði réttlætið
Pressan
Fyrir 1 viku
„Facebook-nauðgarinn“ laut í lægra haldi fyrir Netflix