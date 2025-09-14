fbpx
Sunnudagur 14.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Ofbeldismaður fleygði 7 ára fram af brú eftir voðaverk – Nú mætir hún geranda sínum fyrir dómi

Pressan
Sunnudaginn 14. september 2025 21:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Stúlka frá Massachusetts mætti fyrir rétt í þessari viku til að vitna gegn fjölskylduvini sem er sakaður um að hafa beitt hana margvíslegum ofbeldisverkum.

Hún var aðeins sjö ára gömul þegar henni var rænt, nauðgað, kyrkt, troðið í skott bíls og síðan kastað af brú eftir að hafa verið vafin inn í teppi og með poka bundinn yfir höfuðið, samkvæmt saksóknaraembætti Worcester-sýslu. Barninu tókst síðan einhvern veginn að synda meira en 100 metra að ströndinni og leita sér hjálpar í nærliggjandi húsi í Shrewsbury, bæ um 64 kílómetra vestur af Boston.

Þegar hún var spurð hver hefði framið þessi hræðilegu verk, sagði unga stúlkan lögreglunni að „vinur hennar, Josh“, hefði gert það, sem leiddi til handtöku Joshua Hubert.

Stúlkan, sem nú er 15 ára, mætti ​​fyrir dóm 8. september til að bera vitni í málinu gegn Hubert, sem er ákærður fyrir nauðgun, mannrán, kyrkingu og tilraun til manndráps.

Joshua Hubert

Hubert, 45 ára, var vinur föður stúlkunnar frá barnæsku og hafði verið meðal gesta í afmælisgrillveislu sem haldin var heima hjá afa og ömmu stúlkunnar 26. ágúst 2017.

Um klukkan hálftvö að nóttu þann 27. ágúst 2017 heldur lögreglan því fram að Hubert hafi rænt sofandi stúlkunni heima hjá afa sínum og ömmu. Hann mun síðan hafa sett stúlkuna í bíl sinn og ekið um borgina áður en hann kyrkti hana, tróð henni í skottið og kastaði henni af brú eftir að hafa vafið hana inn í teppi.

Stúlkan lifði af fallið í Quinsigamond-vatnið og synti í land þrátt fyrir að teppið og náttföt hennar drægju hana niður.

Lögreglan sagði að stúlkan hefði borið kennsl á manninn sem réðst á hana sem „vin sinn Josh“. Þetta leiddi til handtöku Huberts og síðar ákæru fyrir mannrán, tilraun til manndráps og kyrkingar.

Saksóknaraembættið segir að stúlkan hafi ekki tilkynnt um nauðgun fyrr en árið 2022 vegna þess að hún skildi ekki hugtakið kynferðisofbeldi eða hvað gerðist í aftursætinu á bílnum nóttina sem atvikið átti sér stað.

Miðlar vestanhafs greina frá því að stúlkan hafi borið vitni fyrir dómi um að hún hafi látið eins og hún væri látin á meðan á árásinni stóð eftir að hafa verið troðið inn í skott bílsins.

„Sem betur fer var hægt að koma í veg fyrir stærri harmleik,“ sagði Joseph D. Early Jr., saksóknari Worcester-sýslu, í yfirlýsingu. „Unga fórnarlambið hafði styrk til að komast í land og fá hjálp. Ég vil þakka íbúanum sem opnaði dyrnar og hjálpaði stúlkunni. Ég vil einnig þakka lögreglunni í Worcester og Shrewsbury og rannsóknarlögreglumönnum ríkislögreglunnar sem voru á skrifstofu minni. Þau unnu frábært starf við að rannsaka þetta mál.“

Verjandi Huberts heldur því fram að skjólstæðingur hans sé saklaus og benti á fyrir dómi að enn séu engar DNA-sannanir sem tengja Hubert við glæpinn eða þolandann.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Ofbeldismaður fleygði 7 ára fram af brú eftir voðaverk – Nú mætir hún geranda sínum fyrir dómi
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Sakamál: Myrti fjölskylduna og bað síðan um að fá að fara heim
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Þetta sagði meinti skotmaðurinn í hópspjalli eftir morð Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Sláandi ummæli Fox-fréttamanns um heimilislaust fólk – „Drepum þau bara“
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Ríkisstjóri Kaliforníu lætur Trump bragða á eigin meðali og gerist nettröll – Hástafir, ýkjur, uppnefni og sjálfshól
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Vaxandi óánægja með yfirmann Alríkislögreglunnar
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Hægri- og vinstrimenn Bandaríkjanna keppast við að sverja af sér meinta skotmanninn – En hvað er vitað um skoðanir hans?
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Svona getur þú prófað hversu heilbrigð lungun þín eru

Mest lesið

Vinsælir þættir snúa aftur – Síðasti þáttur var sýndur árið 2019
Ríkisstjóri Kaliforníu lætur Trump bragða á eigin meðali og gerist nettröll – Hástafir, ýkjur, uppnefni og sjálfshól
Sveindís hitti loks líffræðilega móður sína þegar hún var kistulögð –„Þegar ég horfði niður í kistuna sá ég sjálfa mig“
Svona getur þú prófað hversu heilbrigð lungun þín eru
Lýsir átökum sínum við Hemma Hreiðars – „Öfugt við hann gat ég allavega beðist afsökunar“

Nýlegt

Manndráp í Hlíðarhjalla árið 2005: „Átti að vera skemmtilegt kvöld í góðum vinahóp en endaði hræðilega“
Komst að því á lygilegan hátt að maðurinn hennar hafði keypt sér þjónustu vændiskonu – Svona voru viðbrögð hennar
Þrjár níræðar nunnur lögðu á flótta frá hjúkrunarheimili – Það reyndist auðvelt að finna þær
Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Farþegi stökk fyrir borð til að flýja 2 milljón króna spilaskuld
„Sársaukafull áminning um hversu hættulegir mislingar geta verið“
Lýsir átökum sínum við Hemma Hreiðars – „Öfugt við hann gat ég allavega beðist afsökunar“
Ráðgátan loksins leyst – Hvarf fyrir sex árum með leikjatölvuna í gangi og símann í hleðslu
Farþegi stökk fyrir borð til að flýja 2 milljón króna spilaskuld
Komst að því á lygilegan hátt að maðurinn hennar hafði keypt sér þjónustu vændiskonu – Svona voru viðbrögð hennar
Pressan
Í gær
Beit tunguna af geranda sínum og sögð glæpamaðurinn – 41 ári seinna sigraði réttlætið
Pressan
Í gær

„Facebook-nauðgarinn“ laut í lægra haldi fyrir Netflix

„Facebook-nauðgarinn“ laut í lægra haldi fyrir Netflix
Pressan
Í gær
Telja að myndbandsræða Trump hafi verið búin til af gervigreind
Pressan
Í gær
Fékk ekki hlutverkið sem hann sóttist eftir – Leikstjórinn vildi ekki „Luke Skywalker“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar

Dularfulli brúðkaupsgesturinn – Brúðurin komst að sannleikanum mörgum árum síðar
Pressan
Fyrir 2 dögum

Falsfréttir um morðið á Charlie Kirk kollsteyptu lífi Kanadamanns á lífeyrisaldri

Falsfréttir um morðið á Charlie Kirk kollsteyptu lífi Kanadamanns á lífeyrisaldri
Pressan
Fyrir 2 dögum
Kennari fór í veikindaleyfi árið 2009 – Mörgum árum síðar komu ótrúleg mistök í ljós
Pressan
Fyrir 2 dögum

Skelfilegri Facebook-síðu loksins lokað

Skelfilegri Facebook-síðu loksins lokað
Pressan
Fyrir 3 dögum
Morðið á Charlie Kirk: Telja sig hafa borið kennsl á sakborning
Pressan
Fyrir 3 dögum
Myrti börnin sín – Líkin fundust fjórum árum síðar í ferðatöskum keyptum á netuppboði
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ætla að refsa útlendingum sem gera lítið úr andláti Charlie Kirk

Ætla að refsa útlendingum sem gera lítið úr andláti Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 3 dögum

Bolsonaro sakfelldur fyrir valdaránstilraun

Bolsonaro sakfelldur fyrir valdaránstilraun
Pressan
Fyrir 3 dögum
Losnar ekki við óumbeðnar athugasemdir nágrannans – „Ég er ekki hörundsár, en ég hef fengið algjörlega nóg“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Birta myndir af meintum morðingja Charlie Kirk og biðja almenning um aðstoð
Pressan
Fyrir 3 dögum

Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið

Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Endurfundir Harry og Karls helmingi lengri en þeir síðustu – Lét falleg orð falla um föður sinn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Er þetta maðurinn sem skaut Charlie?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Nýbirt skjöl varpa ljósi á ástæður þess að hann sviðsetti eigið andlát
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu

Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug

Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Segja spennu ríkja milli Trump og RFK og að forsetinn sé milli steins og sleggju

Segja spennu ríkja milli Trump og RFK og að forsetinn sé milli steins og sleggju
Pressan
Fyrir 4 dögum
Á yfir höfði sér allt að sex ára fangelsi eftir að hún skráði hundinn sinn á kjörskrá
Pressan
Fyrir 4 dögum
Trump brjálaður út í Ísrael eftir árásina í gær – „Ég er ekki ánægður“
Pressan
Fyrir 4 dögum

903 daga martröð doktorsnemanda loks á enda

903 daga martröð doktorsnemanda loks á enda
Pressan
Fyrir 4 dögum

Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“

Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Pressan
Fyrir 5 dögum
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“